Dunesday Resmi Terjadi Saat Avengers Doomsday dan Dune Part 3 Tayang Bersamaan pada Desember 2026

JawaPos.com – Marvel Studios resmi merilis trailer perdana Avengers: Doomsday sekaligus memastikan film tersebut tetap dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026.

Tanggal tersebut membuat Avengers: Doomsday akan dirilis bersamaan dengan Dune: Part Three, sehingga memunculkan persaingan besar di bioskop.

Dilansir dari laman Digital Trends pada Rabu (22/7), Pertemuan dua film blockbuster itu dijuluki 'Dunesday' oleh para penggemar dan pengamat industri perfilman.

Setelah berbulan-bulan muncul spekulasi mengenai kemungkinan penundaan salah satu film, Marvel Studios dan Warner Bros. Pictures tetap mempertahankan jadwal rilis masing-masing.

Keputusan tersebut membuat kedua film bersaing memperebutkan perhatian penonton pada hari yang sama. Berbeda dengan fenomena 'Barbenheimer', kedua film ini dinilai menyasar kelompok penonton yang relatif serupa.

Trailer Avengers: Doomsday juga menampilkan sejumlah karakter utama dari berbagai semesta Marvel, termasuk Doctor Doom, Thor, Fantastic Four, hingga X-Men. Film ini menghadirkan kembali Robert Downey Jr. sebagai Doctor Doom, bukan sebagai Iron Man.

Kehadiran para karakter tersebut semakin meningkatkan antusiasme penggemar menjelang penayangannya pada akhir tahun 2026.

Di sisi lain, Dune: Part Three lebih dahulu memperoleh hak penayangan eksklusif di layar IMAX selama tiga pekan di Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat Avengers: Doomsday mengandalkan format Infinity Vision milik Disney untuk penayangannya.