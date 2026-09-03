Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Kamis, 3 September 2026 | 21.47 WIB

Capek Bongkar Pasang Diet? 5 Tips Bikin Diet Keto Jadi Kebiasaan Permanen

Gambar utama - Image
Gaya hidup diet keto / Pexels

JawaPos.com - Diet ketogenik atau keto telah menjadi salah satu metode populer untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan tingkat energi.

Namun, tantangan terbesar dari diet rendah karbohidrat dan tinggi lemak ini adalah mempertahankan pola makan tersebut dalam jangka panjang.

Banyak orang terjebak dalam siklus bongkar pasang diet akibat merasa terkekang oleh aturan yang ketat.

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (03/09), kunci utama agar diet keto tidak hanya menjadi tren sesaat adalah dengan mengubahnya dari sekadar aturan ketat menjadi gaya hidup yang fleksibel dan menyenangkan.

Penyesuaian kebiasaan secara bertahap jauh lebih efektif dibanding pemaksaan drastis yang memicu kejenuhan.

Keberhasilan adaptasi metabolik dan kepatuhan pola makan jangka panjang sangat dipengaruhi oleh tingkat fleksibilitas serta efikasi diri.

Penelitian dalam Journal of Applied Psychology, menyebutkan pembentukan kebiasaan baru (habit formation) yang dikombinasikan dengan regulasi emosi yang stabil secara signifikan meningkatkan konsistensi individu dalam menjalankan program nutrisi.

 Kondisi ini terbukti secara klinis menekan risiko kelelahan mental dan membantu tubuh beradaptasi secara optimal terhadap perubahan gaya hidup harian.

Berikut adalah 5 tips sederhana untuk membuat diet keto menjadi kebiasaan permanen tanpa rasa tertekan:

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jika Kamu Ingin Meningkatkan Kedekatan dengan Pasangan, Lakukan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Kamu Ingin Meningkatkan Kedekatan dengan Pasangan, Lakukan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

Kamis, 3 September 2026 | 21.37 WIB

8 Kebiasaan Sederhana di Malam Hari yang Mendukung Tubuh dan Pikiran Tetap Bugar, Apa Saja? - Image
Kepribadian

8 Kebiasaan Sederhana di Malam Hari yang Mendukung Tubuh dan Pikiran Tetap Bugar, Apa Saja?

Kamis, 3 September 2026 | 20.50 WIB

Jangan Disepelekan, 8 Kebiasaan di Rumah Ini Dipercaya Bisa Bawa Energi Buruk - Image
Kepribadian

Jangan Disepelekan, 8 Kebiasaan di Rumah Ini Dipercaya Bisa Bawa Energi Buruk

Kamis, 3 September 2026 | 20.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore