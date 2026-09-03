Capek Bongkar Pasang Diet? 5 Tips Bikin Diet Keto Jadi Kebiasaan Permanen

JawaPos.com - Diet ketogenik atau keto telah menjadi salah satu metode populer untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan tingkat energi.
Namun, tantangan terbesar dari diet rendah karbohidrat dan tinggi lemak ini adalah mempertahankan pola makan tersebut dalam jangka panjang.
Banyak orang terjebak dalam siklus bongkar pasang diet akibat merasa terkekang oleh aturan yang ketat.
Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (03/09), kunci utama agar diet keto tidak hanya menjadi tren sesaat adalah dengan mengubahnya dari sekadar aturan ketat menjadi gaya hidup yang fleksibel dan menyenangkan.
Penyesuaian kebiasaan secara bertahap jauh lebih efektif dibanding pemaksaan drastis yang memicu kejenuhan.
Keberhasilan adaptasi metabolik dan kepatuhan pola makan jangka panjang sangat dipengaruhi oleh tingkat fleksibilitas serta efikasi diri.
Penelitian dalam Journal of Applied Psychology, menyebutkan pembentukan kebiasaan baru (habit formation) yang dikombinasikan dengan regulasi emosi yang stabil secara signifikan meningkatkan konsistensi individu dalam menjalankan program nutrisi.
Kondisi ini terbukti secara klinis menekan risiko kelelahan mental dan membantu tubuh beradaptasi secara optimal terhadap perubahan gaya hidup harian.
Berikut adalah 5 tips sederhana untuk membuat diet keto menjadi kebiasaan permanen tanpa rasa tertekan:
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Jawa Pos
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