Tak Harus Ekstrem, 8 Risiko Sederhana Ini Bisa Membuat Hidup Terasa Luar Biasa

Ilustrasi risiko kecil yang bisa membuat hidup terasa luar biasa lagi (freepik)
JawaPos.com - Ada kalanya kehidupan terasa berjalan terlalu datar. Hari demi hari diisi dengan aktivitas yang sama, mulai dari pekerjaan, rutinitas rumah, hingga kebiasaan yang berulang tanpa banyak perubahan.
Zona nyaman memang memberikan rasa aman. Namun, jika terlalu lama berada di dalamnya, seseorang bisa kehilangan kesempatan untuk mencoba pengalaman baru dan menemukan sisi dirinya yang belum pernah muncul.
Kabar baiknya, menghadirkan kembali rasa antusias dalam hidup tidak selalu membutuhkan keputusan besar. Beberapa keberanian sederhana justru bisa menjadi awal dari pengalaman yang lebih menarik dan bermakna.
Dikutip dari Geediting, terdapat delapan risiko kecil yang dapat dicoba untuk membuat kehidupan terasa lebih berwarna. Berikut ulasannya.
Terkadang kesempatan baru datang melalui sesuatu yang terlihat sederhana, seperti ajakan teman, kelas yang belum pernah diikuti, atau aktivitas yang selama ini hanya menjadi rasa penasaran.
Kebiasaan terlalu cepat mengatakan "tidak" dapat membuat seseorang melewatkan berbagai pengalaman. Selama tawaran tersebut aman dan masuk akal, sesekali berkata "ya" bisa membuka pintu menuju pertemanan, pengetahuan, maupun pengalaman baru.
Memiliki rencana tentu penting. Namun, tidak semua momen berharga harus muncul dari jadwal yang sudah disusun jauh-jauh hari.
Sesekali mengambil keputusan spontan, seperti mencoba tempat makan baru, melakukan perjalanan singkat, atau menerima ajakan bertemu teman, dapat menghadirkan kejutan menyenangkan.
Spontanitas juga melatih seseorang untuk lebih fleksibel ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana.
Belajar bahasa baru mungkin terasa seperti tantangan kecil yang membutuhkan kesabaran. Namun, manfaatnya dapat melampaui sekadar kemampuan berbicara.
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Jawa Pos
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