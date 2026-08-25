6 Tanda Hubungan dengan Pasangan Tak Lagi Memberi Manfaat Menurut Psikologi

seseorang yang berada dalam hubungan yang tidak menguntungkan. (Magnific)

JawaPos.com - Hubungan romantis idealnya menjadi tempat bagi dua orang untuk tumbuh, merasa aman, mendapatkan dukungan, dan menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Namun, tidak semua hubungan terus berada dalam kondisi seperti itu.



Ada hubungan yang pada awalnya terasa hangat, penuh perhatian, dan membuat seseorang merasa beruntung telah menemukan pasangan. Seiring berjalannya waktu, dinamika hubungan dapat berubah. Komunikasi semakin sulit, konflik berulang tanpa penyelesaian, dukungan emosional berkurang, atau seseorang mulai merasa dirinya kehilangan kebebasan dan identitas.



Menariknya, masalah dalam hubungan tidak selalu muncul dalam bentuk pertengkaran besar. Terkadang justru terlihat dari perubahan-perubahan kecil yang terjadi secara terus-menerus.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (25/8), menurut psikologi hubungan, kualitas sebuah hubungan tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar rasa cinta yang dimiliki dua orang, tetapi juga dari apakah hubungan tersebut menciptakan rasa aman, saling menghargai, dukungan, kepercayaan, serta ruang untuk berkembang.



Karena itu, jika Anda mulai menyadari beberapa tanda berikut, mungkin sudah waktunya berhenti hanya bertanya, “Apakah saya masih mencintainya?” dan mulai bertanya, “Apakah hubungan ini masih sehat dan memberikan sesuatu yang baik bagi kehidupan saya?”



1. Anda Lebih Sering Merasa Lelah Secara Emosional daripada Bahagia



Setiap hubungan pasti memiliki masa sulit. Pasangan bisa berbeda pendapat, mengalami konflik, atau melewati periode penuh tekanan. Hal tersebut tidak otomatis berarti hubungan itu buruk.



Namun, ada perbedaan antara hubungan yang sesekali melelahkan dan hubungan yang secara konsisten membuat Anda terkuras secara emosional.



Jika setelah berinteraksi dengan pasangan Anda lebih sering merasa cemas, tertekan, kecewa, takut salah, atau kehilangan energi, kondisi tersebut layak diperhatikan.



Anda mungkin mulai berpikir:



"Kenapa berbicara dengannya selalu terasa seperti berjalan di atas kulit telur?"



"Mengapa saya harus selalu berhati-hati agar tidak membuatnya marah?"



"Mengapa saya merasa lebih tenang ketika sedang sendirian?"



Perasaan seperti ini tidak boleh langsung dianggap sebagai sesuatu yang sepele.



Hubungan yang sehat memang membutuhkan usaha, tetapi usaha tersebut seharusnya tidak membuat salah satu pihak terus-menerus kehilangan ketenangan psikologisnya.



Ada perbedaan antara berjuang mempertahankan hubungan dan terus-menerus bertahan dalam situasi yang menguras diri.



2. Anda Tidak Lagi Bisa Menjadi Diri Sendiri



Salah satu kebutuhan penting manusia dalam hubungan adalah memiliki rasa autentik—kemampuan untuk menjadi diri sendiri tanpa harus terus-menerus memainkan peran tertentu agar diterima.



Pada awal hubungan, seseorang mungkin berusaha menyesuaikan diri. Itu normal. Kita belajar memahami kebiasaan pasangan, mencoba menemukan kompromi, dan menyesuaikan cara berkomunikasi.



Masalah muncul ketika penyesuaian berubah menjadi kehilangan diri sendiri.



Anda mulai menyembunyikan pendapat.



Anda tidak lagi berani mengatakan apa yang sebenarnya Anda inginkan.



Anda mengubah cara berpakaian, berteman, bekerja, atau menjalani kehidupan hanya karena takut pasangan tidak menyukainya.



Bahkan, mungkin Anda mulai bertanya-tanya kapan terakhir kali Anda melakukan sesuatu semata-mata karena memang Anda menyukainya.



Hubungan yang sehat seharusnya tidak mengharuskan seseorang menghapus identitasnya.



Pasangan bukanlah seseorang yang harus mengendalikan seluruh kehidupan Anda. Idealnya, hubungan menjadi ruang di mana dua individu dapat tetap memiliki identitas masing-masing sekaligus membangun kehidupan bersama.



Jika untuk mempertahankan hubungan Anda harus terus-menerus mengecilkan diri, mungkin yang perlu dipertanyakan bukan seberapa besar Anda mencintai pasangan, melainkan apakah dinamika hubungan tersebut masih sehat bagi Anda.



3. Masalah yang Sama Terus Berulang Tanpa Penyelesaian



Konflik bukan berarti hubungan gagal.



Justru, pasangan yang sehat pun dapat bertengkar. Perbedaan pendapat merupakan bagian alami dari hubungan karena dua orang datang dengan latar belakang, kebutuhan, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda.



Yang lebih penting adalah bagaimana konflik tersebut diselesaikan.



Ada perbedaan besar antara:



“Kami bertengkar, membicarakannya, memahami sudut pandang masing-masing, kemudian mencari jalan keluar.”



dengan:



“Kami bertengkar, saling menyalahkan, diam beberapa hari, kembali bersama, lalu mengulang masalah yang sama.”



Jika pola kedua terus terjadi, hubungan dapat masuk ke dalam siklus konflik yang tidak produktif.



Anda mungkin sudah membicarakan masalah yang sama berkali-kali, tetapi tidak pernah benar-benar terjadi perubahan.



Janji dibuat.



Permintaan maaf disampaikan.



Beberapa hari keadaan membaik.



Kemudian semuanya kembali seperti sebelumnya.



Dalam kondisi seperti ini, seseorang sering kali terjebak bukan karena masalahnya tidak terlihat, tetapi karena tidak ada perubahan perilaku yang nyata.



Hubungan tidak hanya dibangun dari kata-kata seperti “aku akan berubah.” Hubungan juga membutuhkan tindakan yang menunjukkan bahwa kedua pihak benar-benar bersedia memperbaiki pola yang bermasalah.



4. Anda Mulai Merasa Tidak Dihargai



Cinta dan rasa dihargai adalah dua hal yang berbeda.



Seseorang bisa mengatakan bahwa dirinya mencintai Anda, tetapi pada saat yang sama terus meremehkan pendapat Anda, mengabaikan batasan Anda, atau membuat Anda merasa tidak cukup baik.



Perhatikan bagaimana pasangan memperlakukan Anda ketika sedang tidak setuju.



Apakah ia masih menghormati Anda?



Apakah ia mendengarkan?



Apakah ia dapat mengakui kesalahan?



Ataukah setiap konflik selalu berakhir dengan Anda yang dianggap sebagai penyebab segala sesuatu?



Dalam hubungan yang sehat, rasa hormat seharusnya tidak hanya muncul ketika keadaan sedang baik.



Rasa hormat justru paling terlihat ketika dua orang sedang marah atau berbeda pendapat.



Komentar yang merendahkan, penghinaan, mempermalukan pasangan, atau terus-menerus membuat pasangan merasa bodoh dapat memberikan dampak psikologis yang jauh lebih besar daripada yang terlihat.



Jika Anda semakin sering merasa bahwa pendapat Anda tidak penting, kebutuhan Anda tidak dianggap, atau keberadaan Anda hanya dihargai ketika Anda memenuhi keinginan pasangan, itu merupakan tanda yang patut diperhatikan.



5. Anda Lebih Sering Memikirkan Cara Bertahan daripada Cara Bertumbuh



Coba bayangkan kehidupan Anda sebelum hubungan tersebut dan kehidupan Anda sekarang.



Apakah hubungan ini membuat Anda semakin percaya diri?



Apakah Anda merasa mendapatkan dukungan untuk mengejar tujuan?



Apakah Anda menjadi pribadi yang lebih matang?



Atau justru sebagian besar energi Anda habis hanya untuk mempertahankan hubungan agar tidak runtuh?



Hubungan yang sehat tidak harus membuat seseorang bahagia setiap hari. Namun, secara umum, hubungan seharusnya memberi ruang bagi pertumbuhan.



Pasangan dapat menjadi sumber dukungan ketika Anda menghadapi kesulitan. Anda dapat saling mendorong untuk belajar, bekerja, mengejar impian, menjaga hubungan sosial, dan mengembangkan diri.



Sebaliknya, hubungan yang tidak sehat terkadang membuat dunia seseorang semakin sempit.



Teman-teman mulai dijauhi.



Keluarga mulai dihindari.



Hobi ditinggalkan.



Tujuan pribadi tidak lagi dikejar.



Seluruh perhatian hanya tertuju pada bagaimana menjaga pasangan tetap senang atau bagaimana mencegah konflik berikutnya.



Pada titik tertentu, seseorang mungkin menyadari bahwa ia tidak sedang membangun kehidupan bersama pasangannya.



Ia hanya sedang berusaha bertahan di dalam hubungan tersebut.



6. Anda Sudah Tidak Lagi Membayangkan Masa Depan Bersama dengan Perasaan Positif



Tanda terakhir sering kali sangat halus.



Anda masih bersama.



Masih berkomunikasi.



Masih melakukan rutinitas seperti biasa.



Namun, ketika membayangkan masa depan bersama pasangan, yang muncul bukan lagi rasa antusias, melainkan kecemasan atau kelelahan.



Anda mungkin membayangkan pernikahan, tinggal bersama, memiliki anak, atau menjalani kehidupan bertahun-tahun ke depan, tetapi pikiran tersebut justru membuat Anda merasa terjebak.



Ada perasaan seperti:



"Kalau sekarang saja seperti ini, bagaimana nanti?"



"Apakah saya sanggup menjalani kondisi ini selama bertahun-tahun?"



"Apakah saya tetap ingin berada dalam hubungan ini jika tidak ada yang berubah?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selalu berarti hubungan harus segera diakhiri.



Namun, pertanyaan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk melihat hubungan secara lebih jujur.



Terkadang seseorang bertahan bukan karena masih yakin dengan hubungan tersebut, melainkan karena takut kehilangan waktu, takut memulai kembali, takut menyakiti pasangan, atau takut menghadapi kehidupan sendirian.



Padahal, mempertahankan sesuatu hanya karena takut kehilangan tidak selalu sama dengan mempertahankan sesuatu karena memang masih sehat dan berharga.



Mengapa Kita Tetap Bertahan dalam Hubungan yang Tidak Lagi Sehat?



Salah satu alasan seseorang sulit meninggalkan hubungan yang tidak lagi memberikan manfaat adalah karena manusia tidak selalu membuat keputusan berdasarkan kondisi saat ini.



Ada sejarah bersama.



Ada kenangan indah.



Ada harapan.



Ada pengorbanan.



Ada waktu yang sudah diberikan.



Ada impian tentang masa depan yang pernah dibangun bersama.



Semua itu dapat membuat seseorang berpikir, “Saya sudah sejauh ini, masa harus menyerah sekarang?”



Padahal, lamanya sebuah hubungan tidak otomatis menunjukkan kualitas hubungan tersebut.



Lima tahun bersama tidak berarti seseorang harus terus bertahan jika selama lima tahun terakhir hubungan justru semakin merusak kesejahteraannya.



Begitu pula, putusnya sebuah hubungan tidak otomatis berarti seluruh waktu yang pernah dijalani menjadi sia-sia.



Sebuah hubungan dapat pernah memberikan kebahagiaan pada masa lalu dan pada saat yang sama tidak lagi cocok untuk kehidupan Anda saat ini.



Keduanya bisa benar secara bersamaan.



Hubungan yang Sehat Tidak Berarti Hubungan Tanpa Masalah



Penting untuk tidak menggunakan enam tanda di atas sebagai alat untuk langsung memberikan vonis.



Tidak ada hubungan yang sempurna.



Setiap pasangan pasti memiliki konflik, kesalahpahaman, fase sulit, bahkan periode ketika salah satu atau keduanya merasa lelah.



Yang perlu diperhatikan adalah pola.



Apakah masalah tersebut hanya terjadi sesekali?



Apakah kedua pihak bersedia memperbaikinya?



Apakah ada perubahan nyata setelah masalah dibicarakan?



Apakah Anda masih merasa aman untuk menyampaikan kebutuhan?



Apakah pasangan menghormati batasan Anda?



Apakah Anda masih dapat menjadi diri sendiri?



Jika jawabannya sebagian besar positif, mungkin yang dibutuhkan bukan mengakhiri hubungan, tetapi memperbaiki cara berkomunikasi dan menyelesaikan konflik.



Namun, jika pola negatif terus berulang dan hanya satu pihak yang berusaha memperbaikinya, situasinya menjadi berbeda.



Pertanyaan yang Sebaiknya Anda Tanyakan kepada Diri Sendiri



Sebelum mengambil keputusan besar, cobalah melihat hubungan Anda secara lebih objektif.



Tanyakan kepada diri sendiri:



“Apakah saya merasa aman secara emosional dalam hubungan ini?”



“Apakah saya bisa mengatakan tidak tanpa takut dihukum atau ditinggalkan?”



“Apakah pasangan menghargai batasan saya?”



“Apakah saya masih menjadi diri sendiri?”



“Apakah kami menyelesaikan masalah atau hanya mengulanginya?”



“Apakah hubungan ini membantu saya berkembang atau justru membuat hidup saya semakin sempit?”



Dan mungkin pertanyaan yang paling sulit:



“Jika tidak ada yang berubah dalam hubungan ini selama lima tahun ke depan, apakah saya masih ingin menjalaninya?”



Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat membantu Anda melihat sesuatu yang mungkin selama ini tertutup oleh emosi, kenangan, atau ketakutan.



Jangan Mengukur Kualitas Hubungan Hanya dari Seberapa Sulit untuk Meninggalkannya



Ada anggapan bahwa semakin sulit meninggalkan seseorang, semakin besar berarti cinta yang dimiliki.



Tidak selalu demikian.



Terkadang sulit pergi karena hubungan tersebut memang memiliki banyak kenangan indah.



Terkadang karena sudah terlalu lama bersama.



Terkadang karena takut kesepian.



Terkadang karena merasa bersalah.



Dan terkadang karena kita masih mencintai seseorang meskipun hubungan tersebut sudah tidak lagi sehat.



Perasaan cinta dan keputusan untuk mempertahankan hubungan adalah dua hal yang berbeda.



Anda dapat mencintai seseorang sekaligus menyadari bahwa hubungan tersebut membutuhkan perubahan besar.



Anda juga dapat mencintai seseorang tetapi memilih untuk menjaga batasan dan kesejahteraan diri sendiri.



Kesimpulan



Hubungan yang baik bukan sekadar tentang memiliki seseorang untuk dicintai. Hubungan juga tentang bagaimana dua orang saling memperlakukan, saling menghargai, memberikan rasa aman, dan menciptakan ruang bagi masing-masing untuk berkembang.



Jika Anda menyadari enam tanda di atas—sering merasa lelah secara emosional, tidak lagi bisa menjadi diri sendiri, terus mengalami konflik yang sama, merasa tidak dihargai, lebih sibuk bertahan daripada bertumbuh, dan tidak lagi melihat masa depan bersama dengan perasaan positif—mungkin sudah waktunya mengevaluasi hubungan tersebut dengan lebih jujur.



Namun, evaluasi bukan berarti Anda harus langsung mengakhiri hubungan.



Terkadang hubungan masih dapat diperbaiki melalui komunikasi yang lebih sehat, batasan yang jelas, perubahan perilaku, atau bantuan profesional seperti konseling pasangan.



Yang terpenting adalah jangan mengabaikan apa yang terus-menerus Anda rasakan.



Sebab hubungan yang sehat tidak harus sempurna, tetapi seharusnya membuat Anda merasa bahwa diri Anda tetap berharga di dalamnya.



Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan hanya “Apakah saya masih mencintai pasangan saya?”



Melainkan:



“Apakah hubungan ini masih memungkinkan kami berdua menjadi manusia yang lebih sehat, lebih bebas, lebih dihargai, dan lebih bahagia?”



