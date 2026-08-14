7 Alasan Mengapa Membaca Buku tentang Tokoh Fiksi Dapat Meningkatkan Kehidupan Sosial Anda

seseorang yang membaca buku fiksi / foto: Magnific/Katcha

JawaPos.com - Membaca buku fiksi sering kali dianggap sebagai aktivitas yang dilakukan sendirian. Seseorang duduk di kamar, membuka halaman demi halaman, mengikuti perjalanan tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak pernah ada di dunia nyata. Sekilas, aktivitas ini tampak jauh dari kehidupan sosial.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (14/8), psikologi justru menunjukkan gambaran yang lebih menarik. Membaca cerita fiksi, terutama cerita yang menggambarkan kehidupan, konflik, emosi, dan hubungan antartokoh, dapat membantu seseorang memahami manusia dengan lebih baik. Tokoh fiksi memang tidak nyata, tetapi emosi dan situasi sosial yang mereka alami sering kali sangat mirip dengan kehidupan manusia sehari-hari.



Ketika kita membaca tentang seseorang yang sedang menghadapi kehilangan, jatuh cinta, mengalami penolakan, berkonflik dengan keluarga, berusaha mendapatkan pengakuan, atau mencoba memahami orang lain, secara tidak langsung kita sedang berlatih mengenali berbagai pengalaman manusia.



Inilah alasan mengapa kebiasaan membaca buku tentang tokoh fiksi tidak hanya dapat memperkaya imajinasi, tetapi juga berpotensi membuat kehidupan sosial seseorang menjadi lebih baik.



Berikut tujuh alasannya.



1. Tokoh Fiksi Membantu Anda Memahami Perasaan Orang Lain



Salah satu kemampuan paling penting dalam kehidupan sosial adalah memahami apa yang sedang dirasakan orang lain.



Tidak semua orang mampu mengatakan perasaannya secara langsung. Seseorang mungkin mengatakan, "Aku baik-baik saja," padahal sebenarnya sedang kecewa. Teman mungkin tiba-tiba menjadi pendiam bukan karena membenci kita, tetapi karena sedang menghadapi masalah pribadi.



Membaca fiksi dapat memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain.



Ketika membaca novel, kita sering mengetahui pikiran dan perasaan tokoh secara mendalam. Kita mengetahui alasan mengapa seorang tokoh melakukan sesuatu, ketakutan yang disembunyikannya, pengalaman masa lalu yang membentuk kepribadiannya, serta konflik batin yang tidak diketahui tokoh-tokoh lain dalam cerita.



Pengalaman seperti ini menyerupai latihan mental untuk memahami perspektif orang lain.



Dalam psikologi, kemampuan untuk membayangkan perspektif orang lain sering dikaitkan dengan perspective-taking. Kemampuan ini penting dalam hubungan sosial karena membantu kita menyadari bahwa perilaku seseorang tidak selalu dapat dipahami hanya dari apa yang terlihat di permukaan.



Misalnya, dalam sebuah cerita, seorang tokoh mungkin terlihat kasar kepada orang lain. Jika pembaca hanya melihat perilakunya, tokoh tersebut mungkin tampak menyebalkan. Namun, setelah mengetahui bahwa ia sedang menghadapi trauma, kehilangan orang yang dicintai, atau merasa takut ditolak, penilaian pembaca dapat berubah.



Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan nyata.



Ketika seseorang membuat kita kesal, kemampuan untuk berhenti sejenak dan bertanya, "Apa yang mungkin sedang dia alami?" dapat mencegah kita mengambil kesimpulan terlalu cepat.



Dengan kata lain, membaca fiksi dapat memperluas kemampuan kita untuk melihat manusia sebagai individu yang memiliki cerita, bukan sekadar sebagai kumpulan perilaku yang kita sukai atau tidak sukai.



2. Anda Menjadi Lebih Terlatih Mengenali Emosi



Kehidupan sosial penuh dengan emosi.



Ada kegembiraan ketika seorang teman mendapatkan pekerjaan baru. Ada kecanggungan ketika bertemu orang baru. Ada rasa iri yang terkadang sulit diakui. Ada kekecewaan ketika seseorang tidak membalas pesan. Ada rasa bersalah setelah mengatakan sesuatu yang menyakitkan.



Semakin baik seseorang mengenali emosi, semakin mudah pula ia mengelola interaksi sosial.



Fiksi memberikan banyak kesempatan untuk berlatih mengenali emosi tersebut.



Tokoh dalam cerita dapat menunjukkan kemarahan tanpa mengatakan bahwa ia marah. Ia mungkin menjadi lebih diam, menjawab singkat, atau menghindari percakapan. Tokoh lain mungkin merasa cemas tetapi menutupinya dengan bercanda.



Pembaca kemudian belajar membaca petunjuk-petunjuk emosional tersebut melalui konteks cerita.



Proses ini menarik karena kehidupan nyata juga bekerja dengan cara yang sama. Orang jarang mengatakan secara eksplisit semua yang mereka rasakan.



Teman yang tiba-tiba kehilangan semangat mungkin sedang mengalami tekanan. Rekan kerja yang terlalu defensif mungkin merasa tidak aman. Pasangan yang menjadi sangat diam mungkin sedang terluka.



Tentu saja, kita tidak boleh menganggap bahwa kita selalu tahu perasaan orang lain hanya berdasarkan perilakunya. Namun, kebiasaan membaca cerita dapat membuat kita lebih terbiasa memperhatikan konteks, ekspresi, tindakan, dan motivasi manusia.



Kemampuan tersebut dapat membuat percakapan menjadi lebih sensitif dan penuh perhatian.



Alih-alih langsung berkata, "Kamu kenapa sih?" seseorang mungkin belajar mengatakan, "Kamu kelihatannya sedang tidak seperti biasanya. Kalau mau cerita, aku siap mendengarkan."



Perbedaannya kecil, tetapi dampaknya terhadap hubungan sosial bisa sangat besar.



3. Fiksi Mengajarkan Bahwa Setiap Orang Memiliki Perspektif Berbeda



Salah satu sumber konflik dalam hubungan manusia adalah keyakinan bahwa cara kita melihat sesuatu merupakan satu-satunya cara yang masuk akal.



Padahal, dua orang dapat mengalami peristiwa yang sama dan memberikan makna yang sangat berbeda.



Buku fiksi memperlihatkan hal tersebut dengan sangat jelas.



Dalam cerita yang memiliki banyak tokoh, pembaca dapat melihat bahwa satu kejadian bisa dipahami secara berbeda oleh masing-masing karakter. Seseorang menganggap dirinya sedang membantu, sementara orang lain merasa dikendalikan. Seseorang merasa sedang bercanda, sementara lawan bicaranya merasa dihina.



Ini adalah gambaran sederhana dari kehidupan sosial.



Kita sering kali menilai tindakan orang berdasarkan niat yang kita bayangkan, bukan berdasarkan pengalaman orang tersebut.



Misalnya, seorang teman tidak datang ke acara yang kita selenggarakan. Kita mungkin langsung berpikir bahwa dia tidak menghargai kita. Tetapi mungkin ia sedang menghadapi persoalan keluarga, kelelahan, atau memiliki alasan lain yang tidak kita ketahui.



Membaca cerita dapat membiasakan kita dengan gagasan bahwa realitas sosial tidak selalu sederhana.



Tokoh yang awalnya kita benci bisa berubah menjadi tokoh yang kita pahami. Tokoh yang awalnya kita sukai bisa melakukan sesuatu yang membuat kita kecewa. Bahkan karakter yang terlihat sebagai "penjahat" dapat memiliki alasan dan latar belakang yang kompleks.



Pengalaman semacam itu dapat membuat cara berpikir kita terhadap manusia menjadi lebih fleksibel.



Dalam hubungan sosial, fleksibilitas tersebut sangat berharga karena membantu kita menghindari penilaian hitam-putih.



4. Membaca Fiksi Dapat Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi



Komunikasi bukan hanya soal berbicara.



Komunikasi juga mencakup kemampuan memilih kata, memahami konteks, membaca situasi, mendengarkan, dan mengetahui kapan harus berbicara atau diam.



Buku fiksi menyediakan berbagai contoh interaksi manusia.



Pembaca dapat melihat bagaimana tokoh menyelesaikan konflik, meminta maaf, mengungkapkan cinta, menyembunyikan perasaan, membangun kepercayaan, melakukan manipulasi, atau memperbaiki hubungan yang rusak.



Tentu saja, tidak semua perilaku tokoh harus ditiru. Justru dengan melihat berbagai contoh tersebut, pembaca dapat belajar membedakan komunikasi yang sehat dan komunikasi yang merusak.



Misalnya, kita dapat melihat bagaimana satu kalimat sederhana dapat memperburuk konflik karena disampaikan pada waktu yang salah. Sebaliknya, kita juga dapat melihat bagaimana kejujuran dan kerentanan dapat membuat dua tokoh menjadi lebih dekat.



Cerita juga mengajarkan pentingnya konteks.



Kalimat yang sama dapat memiliki makna berbeda tergantung siapa yang mengatakannya, kepada siapa, dalam situasi apa, dan dengan nada seperti apa.



Semakin sering seseorang membaca dialog yang kompleks, semakin banyak pula pola komunikasi yang dapat ia temui.



Hal ini tidak berarti membaca novel otomatis membuat seseorang menjadi komunikator hebat. Keterampilan sosial tetap membutuhkan latihan nyata. Namun, fiksi dapat memberikan "laboratorium sosial" yang aman untuk mengamati bagaimana manusia berinteraksi.



5. Anda Belajar Bahwa Hubungan Membutuhkan Empati, Bukan Sekadar Kesamaan



Kita sering berpikir bahwa hubungan yang baik hanya mungkin terjadi ketika dua orang memiliki banyak kesamaan.



Padahal, banyak hubungan yang kuat justru dibangun oleh kemampuan memahami perbedaan.



Dalam cerita fiksi, pembaca sering dipertemukan dengan tokoh yang memiliki latar belakang, kepribadian, nilai, dan cara berpikir berbeda. Kita mungkin tidak setuju dengan keputusan mereka, tetapi tetap dapat memahami mengapa mereka mengambil keputusan tersebut.



Di sinilah empati memainkan peran penting.



Empati bukan berarti selalu setuju dengan seseorang.



Empati berarti mampu memahami pengalaman dan perasaan orang lain tanpa harus menganggap semua tindakannya benar.



Kemampuan ini sangat penting dalam pertemanan, keluarga, pekerjaan, maupun hubungan romantis.



Bayangkan dua teman sedang berdebat. Salah satunya merasa bahwa masalah tersebut sangat serius, sementara yang lain menganggapnya sepele. Jika masing-masing hanya berusaha membuktikan bahwa dirinya benar, konflik mungkin semakin besar.



Namun, jika salah satu mampu mengatakan, "Aku mungkin melihat masalah ini secara berbeda, tetapi aku bisa memahami mengapa hal ini penting bagimu," percakapan dapat berubah menjadi lebih konstruktif.



Fiksi dapat membantu menanamkan kebiasaan mental semacam itu karena pembaca berkali-kali diajak memahami karakter yang berbeda dari dirinya.



6. Tokoh Fiksi Dapat Membantu Anda Merefleksikan Diri Sendiri



Membaca tentang orang lain sering kali membuat kita memahami diri sendiri.



Tokoh fiksi dapat menjadi semacam cermin psikologis.



Kita mungkin menemukan karakter yang sangat mirip dengan diri kita. Kita melihat kecemasan, ambisi, rasa takut, kebiasaan buruk, atau cara berpikir kita sendiri dalam diri karakter tersebut.



Kadang-kadang kita bahkan merasa tidak nyaman karena tokoh tertentu memperlihatkan sisi diri kita yang selama ini tidak ingin kita akui.



Sebaliknya, kita mungkin menemukan tokoh yang memiliki kualitas yang ingin kita kembangkan.



Misalnya, seorang tokoh mampu mengatakan tidak ketika diperlakukan tidak adil. Tokoh lain berani meminta maaf. Ada pula karakter yang belajar mendengarkan orang lain setelah sebelumnya terlalu egois.



Melalui perjalanan karakter tersebut, pembaca dapat bertanya kepada dirinya sendiri:



"Apakah saya pernah melakukan hal yang sama?"



"Bagaimana saya biasanya bereaksi ketika dikritik?"



"Apakah saya terlalu cepat menilai orang?"



"Apakah saya benar-benar mendengarkan ketika orang lain berbicara?"



Pertanyaan-pertanyaan semacam ini dapat meningkatkan kesadaran diri.



Dan kesadaran diri merupakan fondasi penting dalam kehidupan sosial. Seseorang yang memahami pola perilakunya sendiri biasanya memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki cara berinteraksi dengan orang lain.



7. Membaca Buku Dapat Membuka Jalan Menuju Percakapan Sosial yang Lebih Bermakna



Ada manfaat sosial lain dari membaca yang sering kali dilupakan: buku dapat menjadi jembatan percakapan.



Orang yang membaca cerita memiliki banyak bahan untuk dibicarakan.



Sebuah karakter dapat menjadi topik diskusi. Sebuah keputusan dalam cerita dapat memunculkan perdebatan. Akhir sebuah novel dapat membuat orang bertukar pendapat.



Bahkan ketika dua orang memiliki interpretasi yang berbeda terhadap karakter yang sama, perbedaan tersebut dapat menjadi awal percakapan yang menarik.



"Menurutmu, dia sebenarnya orang baik atau tidak?"



"Kenapa kamu pikir dia mengambil keputusan itu?"



"Kalau kamu berada di posisinya, apa yang akan kamu lakukan?"



Pertanyaan sederhana seperti itu dapat berkembang menjadi percakapan mengenai moralitas, hubungan, keluarga, ambisi, ketakutan, cinta, pengkhianatan, dan kehidupan manusia.



Inilah salah satu alasan mengapa membaca tidak harus menjadi aktivitas yang sepenuhnya soliter.



Buku dapat menciptakan komunitas.



Orang yang membaca genre yang sama dapat bergabung dalam klub buku, berdiskusi di komunitas, bertukar rekomendasi, atau sekadar berbicara dengan teman mengenai cerita yang baru selesai mereka baca.



Dengan demikian, buku tidak hanya memberikan pengalaman pribadi, tetapi juga dapat menjadi bahan bakar untuk interaksi sosial.



Jadi, Apakah Membaca Fiksi Benar-Benar Membuat Seseorang Lebih Pandai Bersosialisasi?



Jawabannya perlu dibuat secara hati-hati.



Membaca fiksi bukan jaminan otomatis bahwa seseorang akan menjadi lebih ramah, populer, atau memiliki banyak teman.



Orang yang gemar membaca tetap dapat merasa canggung dalam situasi sosial. Sebaliknya, seseorang yang jarang membaca fiksi dapat memiliki kemampuan sosial yang sangat baik.



Pengaruh membaca lebih tepat dipahami sebagai salah satu pengalaman yang dapat membantu mengembangkan kemampuan tertentu, terutama kemampuan memahami perspektif, mengenali emosi, merefleksikan diri, dan melihat kompleksitas manusia.



Manfaat tersebut juga kemungkinan lebih besar ketika seseorang benar-benar terlibat dengan cerita, bukan sekadar membaca kata demi kata.



Artinya, membaca dengan penuh perhatian, mencoba memahami alasan karakter, memikirkan konflik yang terjadi, dan menghubungkannya dengan pengalaman manusia dapat memberikan pengalaman yang lebih kaya.



Cara Mendapatkan Manfaat Sosial yang Lebih Besar dari Membaca Fiksi



Jika tujuan Anda bukan sekadar menyelesaikan banyak buku, tetapi juga ingin mendapatkan manfaat psikologis dan sosialnya, cobalah membaca secara reflektif.



Setelah menyelesaikan satu bab atau satu bagian penting, tanyakan kepada diri sendiri:



Apa yang sebenarnya dirasakan tokoh ini?



Jangan hanya melihat apa yang dilakukan karakter. Cobalah memahami emosi di balik tindakannya.



Mengapa dia mengambil keputusan tersebut?



Apakah keputusan itu berasal dari ketakutan, cinta, ambisi, rasa malu, pengalaman masa lalu, atau kebutuhan untuk diterima?



Apakah saya pernah mengalami sesuatu yang serupa?



Pertanyaan ini membantu menghubungkan cerita dengan pengalaman pribadi.



Apakah saya setuju dengan tokoh ini karena saya benar-benar memahami alasannya, atau karena saya memiliki nilai yang sama dengannya?



Ini membantu Anda membedakan antara memahami seseorang dan menyetujui seseorang.



Bagaimana konflik ini dapat diselesaikan dengan komunikasi yang lebih baik?



Pertanyaan tersebut dapat membuat Anda memperhatikan pola komunikasi dan penyelesaian konflik.



Dan yang paling penting, cobalah membawa pelajaran dari cerita ke kehidupan nyata.



Jika sebuah buku membuat Anda menyadari pentingnya mendengarkan, praktikkan ketika teman sedang bercerita. Jika sebuah karakter mengajarkan bahwa orang sering menyembunyikan kesedihan, cobalah lebih peka terhadap orang-orang di sekitar Anda.



Karena manfaat sosial dari membaca tidak berhenti ketika halaman terakhir ditutup.



Manfaatnya muncul ketika apa yang kita pelajari dari cerita mulai memengaruhi cara kita melihat manusia di dunia nyata.



Penutup



Membaca buku tentang tokoh fiksi mungkin terlihat seperti aktivitas sederhana: duduk, membuka buku, lalu mengikuti cerita. Namun, di balik aktivitas tersebut terdapat proses psikologis yang cukup kompleks.



Kita belajar melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Kita mengenali berbagai bentuk emosi. Kita memahami bahwa satu kejadian dapat memiliki makna berbeda bagi orang yang berbeda. Kita mengamati pola komunikasi, konflik, persahabatan, pengkhianatan, cinta, dan kehilangan.



Lebih dari itu, kita juga belajar mengenali diri sendiri.



Tokoh-tokoh fiksi memang tidak nyata, tetapi pengalaman emosional yang mereka gambarkan sering kali sangat manusiawi. Mereka dapat menjadi jendela untuk melihat kehidupan orang lain sekaligus cermin untuk memahami diri sendiri.



Pada akhirnya, kehidupan sosial yang baik bukan hanya tentang memiliki banyak teman atau pandai berbicara. Kehidupan sosial yang sehat juga membutuhkan kemampuan untuk memahami, mendengarkan, berempati, mengelola perbedaan, dan menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita yang tidak selalu terlihat dari luar.



