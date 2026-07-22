Bukan Sekadar Filter, Ini 5 Cara Membantu Wajah Terlihat Lebih Simetris

Cara Atasi Wajah Agar Simetris. (freepik.com)
JawaPos.com – Setiap orang memiliki bentuk wajah yang unik. Tidak semua wajah memiliki sisi kiri dan kanan yang benar-benar sama, karena sedikit perbedaan pada struktur wajah merupakan hal yang normal.
Meski begitu, wajah yang terlihat lebih seimbang atau simetris sering dianggap menarik karena memberikan kesan proporsional, terutama ketika seseorang tampil di depan kamera maupun dalam berbagai kesempatan.
Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi tingkat simetri wajah seseorang. Beberapa di antaranya adalah faktor genetik, proses penuaan, kebiasaan sehari-hari, pola hidup, hingga kondisi kesehatan tertentu.
Baca Juga:12 Langkah Cara Mencuci Wajah yang Benar agar Kulit Tetap Segar, Bersih, dan Terlindungi dari Jerawat
Namun, bagi Anda yang ingin membuat tampilan wajah terlihat lebih seimbang, terdapat beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu menjaga kondisi wajah. Langkah-langkah ini dapat dilakukan di rumah tanpa harus langsung melakukan prosedur medis.
Perlu diingat, hasil yang diperoleh dapat berbeda pada setiap orang dan perubahan bentuk wajah secara signifikan biasanya membutuhkan penanganan khusus dari tenaga profesional.
Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara sederhana yang dapat membantu membuat wajah tampak lebih simetris.
1. Menggunakan Gua Sha
Gua Sha merupakan teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang melibatkan penggunaan alat pipih untuk memijat dan mengikis kulit.
Menggunakan Gua Sha dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, dan merelaksasi otot-otot di wajah.
2. Menggembungkan Pipi
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya