Bukan Sekadar Filter, Ini 5 Cara Membantu Wajah Terlihat Lebih Simetris

JawaPos.com – Setiap orang memiliki bentuk wajah yang unik. Tidak semua wajah memiliki sisi kiri dan kanan yang benar-benar sama, karena sedikit perbedaan pada struktur wajah merupakan hal yang normal.

Meski begitu, wajah yang terlihat lebih seimbang atau simetris sering dianggap menarik karena memberikan kesan proporsional, terutama ketika seseorang tampil di depan kamera maupun dalam berbagai kesempatan.

Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi tingkat simetri wajah seseorang. Beberapa di antaranya adalah faktor genetik, proses penuaan, kebiasaan sehari-hari, pola hidup, hingga kondisi kesehatan tertentu.

Namun, bagi Anda yang ingin membuat tampilan wajah terlihat lebih seimbang, terdapat beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu menjaga kondisi wajah. Langkah-langkah ini dapat dilakukan di rumah tanpa harus langsung melakukan prosedur medis.

Perlu diingat, hasil yang diperoleh dapat berbeda pada setiap orang dan perubahan bentuk wajah secara signifikan biasanya membutuhkan penanganan khusus dari tenaga profesional.

Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara sederhana yang dapat membantu membuat wajah tampak lebih simetris.

1. Menggunakan Gua Sha

Gua Sha merupakan teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang melibatkan penggunaan alat pipih untuk memijat dan mengikis kulit.

Menggunakan Gua Sha dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, dan merelaksasi otot-otot di wajah.