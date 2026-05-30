Toxic! 8 Tipe Orang yang Akan Membuat Hidupmu Semakin Sulit dan Sebaiknya Segera Anda Tinggalkan

JawaPos.com - Menjauh dari orang-orang toxic bukan berarti membenci atau memusuhi mereka. Terkadang, keputusan tersebut merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mental, kebahagiaan, dan kualitas hidup.

Setiap orang berhak berada dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan, menghargai batasan pribadi, dan memberikan energi positif.

Semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama orang-orang yang tulus, suportif, dan menghargai keberadaan Anda, semakin besar pula peluang untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan bermakna.

Ingatlah, tidak semua hubungan harus dipertahankan. Beberapa orang hadir untuk memberi pelajaran, sementara yang lain memang perlu dilepaskan agar hidup bisa bergerak ke arah yang lebih baik.

Ya, dalam perjalanan hidup, tidak semua orang yang hadir di sekitar kita membawa pengaruh positif.

Ada sebagian individu yang justru menjadi sumber stres, menguras energi emosional, dan membuat kehidupan terasa lebih berat dari yang seharusnya.

Sering kali, hubungan semacam ini berlangsung bertahun-tahun karena dibungkus dengan kedekatan, rasa tidak enak hati, atau kebiasaan yang sulit dilepaskan.

Padahal, lingkungan sosial memiliki peran besar dalam menentukan kualitas hidup seseorang.