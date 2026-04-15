Jika Seorang Perempuan Tetap Diam Saat Pertengkaran, Kemungkinan Besar Ia Pernah Mengalami 7 Hal Ini Saat Tumbuh Dewasa

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, cara seseorang merespons konflik sering kali bukan sekadar pilihan spontan, melainkan hasil dari pengalaman panjang yang membentuk dirinya sejak kecil. Ada perempuan yang tegas, ada yang ekspresif, dan ada pula yang memilih diam saat pertengkaran terjadi.

Diamnya seorang perempuan sering disalahartikan sebagai sikap tidak peduli, pasrah, atau bahkan manipulatif. Padahal, dalam banyak kasus, diam tersebut adalah mekanisme perlindungan diri—sesuatu yang ia pelajari dari pengalaman hidupnya.

Dilansir dari Expert Editor, jika seorang perempuan cenderung memilih diam saat konflik, ada kemungkinan ia pernah mengalami beberapa hal berikut saat tumbuh dewasa.

1. Terbiasa Hidup di Lingkungan yang Tidak Aman Secara Emosional

Perempuan yang tumbuh di lingkungan penuh ketegangan—entah itu sering terjadi pertengkaran, teriakan, atau konflik berkepanjangan—biasanya belajar satu hal: berbicara bisa memperburuk keadaan.

Dalam kondisi seperti ini, diam menjadi strategi bertahan hidup. Ia belajar bahwa menghindari konflik lebih aman daripada menghadapinya. Saat dewasa, pola ini terbawa, sehingga ia memilih diam bukan karena tidak punya pendapat, tetapi karena ingin menjaga situasi tetap terkendali.

2. Pendapatnya Sering Diabaikan Sejak Kecil

Jika sejak kecil seseorang terbiasa tidak didengar—entah oleh orang tua, keluarga, atau lingkungan sekitar—ia bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa suaranya tidak penting.