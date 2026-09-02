Resep Kroket Kimpul, Kreasi Kroket Tanpa Kentang yang Creamy

JawaPos.com - Biasanya kroket identik dengan kentang sebagai bahan utama. Namun, ternyata ada bahan lain yang bisa diolah menjadi kroket dengan tekstur yang tidak kalah lembut dan creamy, yaitu kimpul.

Resep kroket kimpul ini dibagikan oleh akun Instagram @_vaniawijaya. Dikutip dari @_vaniawijaya, kroket berbahan kimpul ini bahkan disebut memiliki rasa yang tidak kalah dengan kroket kentang. Kalau tidak diberi tahu bahan dasarnya, mungkin tidak banyak yang menyangka kalau kroket ini dibuat dari kimpul.

Kimpul digunakan sebagai bahan dasar adonan kulit kroket. Setelah dikukus, kimpul dicampur dengan butter, susu, dan seasoning hingga menghasilkan adonan yang lembut dan gurih.

Bagian dalamnya diisi dengan ayam suwir yang dimasak bersama wortel, bawang putih, bawang bombay, dan daun bawang. Kombinasi isian tersebut membuat kroket memiliki rasa gurih sekaligus aroma yang harum.

Penggunaan susu pada adonan kimpul dan isian ayam juga membuat teksturnya semakin lembut. Butter memberikan rasa gurih yang membuat kroket terasa lebih kaya.

Setelah adonan dibentuk, kroket dilapisi tepung terigu, telur, dan tepung roti. Lapisan ini akan memberikan tekstur yang berbeda ketika kroket dimasak, dengan bagian luar yang lebih renyah dan bagian dalam yang lembut.

Kroket kimpul bisa menjadi ide camilan untuk keluarga ataupun inspirasi jualan. Bentuknya dapat dibuat kecil-kecil sehingga lebih praktis untuk disajikan sebagai camilan.

Selain itu, resep ini juga bisa menjadi salah satu cara mengolah kimpul menjadi makanan yang lebih kekinian. Jadi, kalau selama ini kimpul hanya diolah dengan cara sederhana, tidak ada salahnya mencoba mengubahnya menjadi kroket.

Bahan

Adonan kimpul:

125 gram kimpul kukus

10 gram butter

20 ml susu

Garam secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Pala secukupnya