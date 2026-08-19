Resep Ultimate Cheesy Fries, Kentang Crispy dengan Mozzarella dan Smoked Beef

JawaPos.com - Kalau punya kentang di rumah dan ingin membuat camilan yang simpel tetapi tetap terasa spesial, Ultimate Cheesy Fries bisa jadi pilihan. Resep ala @hildansl ini hanya membutuhkan beberapa bahan utama, tetapi perpaduan kentang, saus pizza, mozzarella, dan smoked beef menghasilkan rasa gurih, cheesy, dan bikin nagih.

Menariknya, camilan ini juga tidak membutuhkan proses memasak yang rumit. Cukup siapkan kentang, tambahkan topping favorit, lalu masak menggunakan air fryer sampai keju meleleh dan bagian atasnya terlihat menggoda.

Kentang merupakan salah satu bahan yang mudah diolah menjadi berbagai jenis camilan. Dalam resep ini, kentang dipadukan dengan saus pizza dan smoked beef sehingga rasanya tidak hanya gurih, tetapi juga memiliki aroma khas seperti pizza.

Tambahan mozzarella menjadi bagian yang membuat hidangan ini semakin menarik. Ketika dipanaskan, mozzarella akan meleleh dan menyatu dengan saus serta smoked beef di atas kentang.

Bahan-Bahan

Kentang secukupnya

Saus pizza instan secukupnya

Keju mozzarella secukupnya

Smoked beef secukupnya

Gunakan jumlah bahan sesuai dengan porsi yang ingin dibuat. Smoked beef juga bisa dipotong kecil-kecil agar lebih mudah tersebar di seluruh permukaan kentang.

Cara Membuat Ultimate Cheesy Fries

1. Siapkan Kentang

Kupas kentang jika diinginkan, kemudian cuci hingga bersih. Potong kentang menjadi bentuk memanjang seperti french fries agar lebih mudah disantap.

Jika ingin teksturnya lebih renyah, kentang bisa direndam sebentar dalam air dingin setelah dipotong. Setelah itu, tiriskan dan keringkan menggunakan tisu dapur atau kain bersih agar tidak terlalu banyak air yang tersisa.

2. Masak Kentang

Masukkan kentang ke dalam air fryer dan masak hingga mulai matang serta bagian luarnya sedikit renyah. Atur waktu dan suhu sesuai dengan jenis air fryer yang digunakan.

Jika kentang sudah cukup crispy, keluarkan sebentar dari air fryer. Kentang tidak perlu terlalu kering pada tahap ini karena masih akan dimasak kembali bersama topping.

3. Tambahkan Saus Pizza

Letakkan kentang yang sudah dimasak di dalam wadah yang aman digunakan untuk air fryer. Tuangkan saus pizza secukupnya di atas kentang.

Ratakan saus agar setiap bagian kentang mendapatkan rasa yang gurih dan sedikit asam khas saus pizza. Jangan menggunakan terlalu banyak saus agar hasil akhirnya tidak menjadi terlalu basah.

4. Tambahkan Smoked Beef

Potong smoked beef menjadi bagian-bagian kecil atau memanjang sesuai selera. Taburkan smoked beef di atas kentang dan saus pizza secara merata.

Smoked beef akan memberikan rasa gurih sekaligus aroma smoky yang membuat cheesy fries terasa lebih kaya. Kamu juga bisa menambahkan lebih banyak smoked beef jika ingin topping yang lebih melimpah.

5. Tambahkan Mozzarella

Taburkan keju mozzarella di atas smoked beef. Gunakan mozzarella secukupnya hingga permukaan kentang tertutup sesuai selera.

Semakin banyak mozzarella yang digunakan, semakin cheesy hasil akhirnya. Namun, tetap sesuaikan jumlahnya agar saus pizza dan smoked beef masih bisa terasa ketika disantap.

6. Masak dengan Air Fryer

Masukkan kembali wadah berisi kentang dan topping ke dalam air fryer. Masak hingga mozzarella meleleh dan bagian atasnya terlihat matang serta sedikit kecokelatan.

Perhatikan proses memasaknya karena keju dapat berubah warna dengan cepat. Setelah mozzarella meleleh sempurna, segera keluarkan dari air fryer.

7. Sajikan

Diamkan selama beberapa saat agar topping tidak terlalu panas ketika disantap. Ultimate Cheesy Fries paling nikmat dinikmati selagi hangat ketika mozzarella masih dalam kondisi lumer.

Sajikan langsung di dalam wadah atau pindahkan ke piring. Untuk tambahan rasa, kamu juga bisa menyajikannya bersama saus sambal atau mayonnaise.

Kunci dari resep ini adalah mendapatkan kentang yang cukup renyah sebelum diberi topping. Kentang yang terlalu lembek dapat menjadi semakin basah setelah diberi saus pizza dan keju.

Jika ingin hasil yang lebih crispy, pastikan kentang sudah dikeringkan sebelum dimasak. Jangan menumpuk kentang terlalu tebal di dalam air fryer agar udara panas dapat mengenai permukaannya secara lebih merata.

Meskipun resep aslinya hanya menggunakan smoked beef, kamu bisa menambahkan topping lain sesuai selera. Potongan sosis, ayam, jamur, paprika, atau bawang bombay bisa menjadi pilihan jika ingin membuat porsinya lebih lengkap.

Untuk versi yang lebih pedas, tambahkan cabai bubuk atau saus sambal setelah cheesy fries matang. Sementara jika menyukai rasa creamy, mayonnaise dapat digunakan sebagai tambahan di atas mozzarella.

Ultimate Cheesy Fries cocok dibuat ketika sedang ingin ngemil tetapi tidak ingin menghabiskan banyak waktu di dapur. Bahan-bahannya sederhana dan sebagian besar bisa langsung digunakan tanpa proses memasak yang panjang.

Hidangan ini juga bisa menjadi pilihan untuk menemani waktu santai bersama keluarga atau teman. Kentang yang gurih, saus pizza yang flavorful, smoked beef yang smoky, dan mozzarella yang lumer membuat satu porsi terasa sulit untuk ditolak.

Resep ala @hildansl ini menunjukkan bahwa kentang bisa diubah menjadi camilan yang menarik hanya dengan beberapa bahan. Tidak perlu membuat saus atau topping yang rumit karena kombinasi saus pizza, smoked beef, dan mozzarella sudah cukup memberikan rasa yang kaya.