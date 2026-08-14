Resep Gyoza Versi Mager, Praktis Tanpa Ribet Melipat

JawaPos.com - Kalau suka gyoza tetapi malas dengan proses melipat satu per satu, resep Gyoza Versi Mager ini wajib dicoba. Resep ala @kupicookie ini dibuat lebih praktis dengan kulit gyoza instan dan isian ayam, kol, serta daun bawang yang gurih dan juicy.

Tidak perlu repot membuat lipatan gyoza yang rapi, resep ini cocok untuk kamu yang ingin menikmati gyoza homemade dengan cara yang lebih simpel. Tambahan chili oil dan biji wijen sebagai pelengkap juga membuat rasanya semakin nikmat.

Gyoza biasanya membutuhkan sedikit kesabaran saat proses membentuk dan melipat kulitnya. Namun, versi ini cocok untuk pemula karena lebih praktis dan tetap menggunakan isian khas gyoza yang gurih.

Campuran ayam, kol, daun bawang, bawang putih, dan jahe menghasilkan isian yang harum dan kaya rasa. Bumbu seperti saus tiram, kecap asin, serta minyak wijen membuat cita rasanya semakin umami.

Bahan-Bahan

Kulit gyoza instan secukupnya

400 gram campuran dada dan paha ayam

1/2 buah kol ukuran kecil

15 batang daun bawang kecil

3 siung bawang putih

2 cm jahe

1 sdm bawang putih bubuk

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

1 sdm minyak wijen

1 sdt garam

2 sdt gula pasir

Lada bubuk secukupnya

Pelengkap

Chili oil

Biji wijen

Cara Membuat Gyoza Versi Mager

1. Siapkan Bahan Isian

Cincang atau haluskan campuran dada dan paha ayam sesuai tekstur yang diinginkan.

Iris tipis kol dan daun bawang. Kemudian cincang bawang putih serta parut jahe.

2. Campurkan Semua Bahan

Masukkan ayam, kol, daun bawang, bawang putih, dan jahe ke dalam wadah.

Tambahkan bawang putih bubuk, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, garam, gula pasir, dan lada bubuk.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan bumbu meresap ke dalam adonan.

3. Siapkan Kulit Gyoza

Ambil satu lembar kulit gyoza instan, kemudian beri isian secukupnya di bagian tengah.

Tidak perlu membuat lipatan gyoza yang rumit. Bentuk sesuai cara paling praktis yang kamu suka dan pastikan bagian pinggirnya tertutup rapat.

4. Masak Gyoza

Panaskan sedikit minyak di dalam pan.

Tata gyoza dan masak hingga bagian bawahnya berwarna kecokelatan.

Tambahkan sedikit air, kemudian tutup pan agar bagian dalam gyoza matang sempurna. Masak hingga air menyusut dan kulit gyoza matang.

5. Sajikan

Angkat gyoza setelah matang dan bagian bawahnya kembali crispy.

Sajikan dengan chili oil dan taburan biji wijen sesuai selera.

Penggunaan campuran dada dan paha ayam membantu menghasilkan isian yang lebih juicy dibandingkan hanya menggunakan dada ayam. Jangan memberikan isian terlalu banyak agar kulit tidak mudah robek saat dibentuk.

Pastikan bagian pinggir kulit tertutup dengan baik supaya isian tidak keluar ketika dimasak. Saat menambahkan air, gunakan secukupnya agar kulit tidak terlalu lembek.