Resep Gyoza Versi Mager, Praktis Tanpa Ribet Melipat

Potret gyoza versi mager dengan isian ayam, kol, dan daun bawang. (Sumber: instagram.com/@kupicookie)
JawaPos.com - Kalau suka gyoza tetapi malas dengan proses melipat satu per satu, resep Gyoza Versi Mager ini wajib dicoba. Resep ala @kupicookie ini dibuat lebih praktis dengan kulit gyoza instan dan isian ayam, kol, serta daun bawang yang gurih dan juicy.
Tidak perlu repot membuat lipatan gyoza yang rapi, resep ini cocok untuk kamu yang ingin menikmati gyoza homemade dengan cara yang lebih simpel. Tambahan chili oil dan biji wijen sebagai pelengkap juga membuat rasanya semakin nikmat.
Gyoza biasanya membutuhkan sedikit kesabaran saat proses membentuk dan melipat kulitnya. Namun, versi ini cocok untuk pemula karena lebih praktis dan tetap menggunakan isian khas gyoza yang gurih.
Campuran ayam, kol, daun bawang, bawang putih, dan jahe menghasilkan isian yang harum dan kaya rasa. Bumbu seperti saus tiram, kecap asin, serta minyak wijen membuat cita rasanya semakin umami.
Bahan-Bahan
Kulit gyoza instan secukupnya
400 gram campuran dada dan paha ayam
1/2 buah kol ukuran kecil
15 batang daun bawang kecil
3 siung bawang putih
2 cm jahe
1 sdm bawang putih bubuk
1 sdm saus tiram
1 sdm kecap asin
1 sdm minyak wijen
1 sdt garam
2 sdt gula pasir
Lada bubuk secukupnya
Pelengkap
Chili oil
Biji wijen
Cara Membuat Gyoza Versi Mager
1. Siapkan Bahan Isian
Cincang atau haluskan campuran dada dan paha ayam sesuai tekstur yang diinginkan.
Iris tipis kol dan daun bawang. Kemudian cincang bawang putih serta parut jahe.
2. Campurkan Semua Bahan
Masukkan ayam, kol, daun bawang, bawang putih, dan jahe ke dalam wadah.
Tambahkan bawang putih bubuk, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, garam, gula pasir, dan lada bubuk.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan bumbu meresap ke dalam adonan.
3. Siapkan Kulit Gyoza
Ambil satu lembar kulit gyoza instan, kemudian beri isian secukupnya di bagian tengah.
Tidak perlu membuat lipatan gyoza yang rumit. Bentuk sesuai cara paling praktis yang kamu suka dan pastikan bagian pinggirnya tertutup rapat.
4. Masak Gyoza
Panaskan sedikit minyak di dalam pan.
Tata gyoza dan masak hingga bagian bawahnya berwarna kecokelatan.
Tambahkan sedikit air, kemudian tutup pan agar bagian dalam gyoza matang sempurna. Masak hingga air menyusut dan kulit gyoza matang.
5. Sajikan
Angkat gyoza setelah matang dan bagian bawahnya kembali crispy.
Sajikan dengan chili oil dan taburan biji wijen sesuai selera.
Penggunaan campuran dada dan paha ayam membantu menghasilkan isian yang lebih juicy dibandingkan hanya menggunakan dada ayam. Jangan memberikan isian terlalu banyak agar kulit tidak mudah robek saat dibentuk.
Pastikan bagian pinggir kulit tertutup dengan baik supaya isian tidak keluar ketika dimasak. Saat menambahkan air, gunakan secukupnya agar kulit tidak terlalu lembek.
Gyoza Versi Mager bisa dinikmati sebagai camilan sore, lauk pendamping nasi, maupun menu untuk kumpul bersama keluarga. Chili oil memberikan rasa pedas yang cocok dengan isian ayam yang gurih, sementara biji wijen menambahkan aroma dan tekstur.
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Jawa Pos
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