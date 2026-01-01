Resep Ayam Goreng Terasi, Gurih Pedas dengan Aroma Terasi yang Menggugah Selera

Potret ayam goreng terasi yang gurih, pedas, dan renyah dengan aroma terasi bakar. (Sumber: instagram.com/@sitalidah)
JawaPos.com - Ayam goreng selalu menjadi menu andalan di berbagai kesempatan. Namun, jika ingin mencoba cita rasa yang berbeda, Ayam Goreng Terasi bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Perpaduan bawang putih, cabai keriting, dan terasi bakar menghasilkan bumbu yang gurih, pedas, sekaligus harum sehingga membuat ayam terasa semakin nikmat.
Dilansir dari Instagram @sitalidah, resep ini menggunakan bumbu yang sederhana, tetapi mampu menghasilkan ayam goreng dengan lapisan luar yang renyah dan daging yang tetap juicy di bagian dalam. Cocok disajikan sebagai lauk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Terasi bakar memberikan aroma khas yang membuat rasa ayam menjadi lebih kaya dibanding ayam goreng biasa. Dipadukan dengan cabai keriting dan bawang putih, bumbu terasa gurih dengan sentuhan pedas yang pas.
Tambahan telur dan maizena juga membantu membentuk lapisan tipis yang renyah saat digoreng tanpa menghilangkan kelembutan daging ayam.
Bahan-Bahan
5 paha ayam
6 siung bawang putih
10 buah cabai keriting
1 sdm terasi bakar
Garam secukupnya
Gula secukupnya
Kaldu jamur secukupnya
1 butir telur
Maizena secukupnya
Cara Membuat Ayam Goreng Terasi
1. Haluskan Bumbu
Haluskan bawang putih, cabai keriting, dan terasi bakar hingga lembut.
Tambahkan garam, gula, dan kaldu jamur, lalu aduk hingga rata.
2. Marinasi Ayam
Lumuri seluruh permukaan ayam dengan bumbu halus.
Diamkan minimal 30 menit agar bumbu meresap. Jika memiliki waktu lebih, simpan di dalam kulkas selama beberapa jam agar rasanya semakin maksimal.
3. Tambahkan Telur dan Maizena
Masukkan telur ke dalam ayam yang telah dimarinasi, lalu aduk hingga rata.
Tambahkan maizena secukupnya hingga seluruh permukaan ayam terlapisi tipis.
4. Goreng Ayam
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng ayam hingga berwarna kuning keemasan dan matang sempurna.
Angkat lalu tiriskan.
5. Sajikan
Nikmati Ayam Goreng Terasi selagi hangat bersama nasi putih, sambal, lalapan, atau sayuran segar.
Gunakan terasi yang telah dibakar terlebih dahulu agar aromanya lebih harum dan tidak terlalu menyengat. Marinasi ayam minimal selama 30 menit supaya bumbu meresap hingga ke dalam daging.
Goreng dengan api sedang agar bagian luar menjadi renyah sementara bagian dalam matang merata. Jika menggunakan paha ayam berukuran besar, pastikan menggoreng sedikit lebih lama agar matang hingga ke bagian dalam.
Ayam Goreng Terasi cocok dipadukan dengan sambal terasi, sambal bawang, atau sambal matah. Tambahkan lalapan seperti timun, kemangi, kol, dan selada agar hidangan terasa lebih segar. Sebagai pelengkap, sajikan bersama nasi hangat dan tahu atau tempe goreng untuk menu makan yang lebih lengkap.
Ayam Goreng Terasi menghadirkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma khas terasi yang membuat selera makan semakin meningkat.
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