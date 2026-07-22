Resep Egg Drop Soup Tofu, Kuah Kental Gurih dengan Telur dan Jamur

JawaPos.com - Jika sedang mencari menu berkuah yang hangat, praktis, dan mengenyangkan, Egg Drop Soup Tofu bisa menjadi pilihan yang tepat. Sup ini memiliki kuah yang gurih dan sedikit kental, dipadukan dengan telur yang membentuk serat-serat lembut, tahu yang renyah di luar, jamur, serta crab stick yang menambah cita rasa.
Dilansir dari Instagram @f.nonaff, resep ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam karena proses pembuatannya cepat dan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.
Egg drop soup dikenal dengan tekstur kuahnya yang lembut dan hangat. Pada resep ini, tambahan tahu berlapis maizena memberikan tekstur yang lebih beragam, sementara jamur dan crab stick membuat rasanya semakin gurih. Hidangan ini juga cukup mengenyangkan meski disajikan dengan bahan yang sederhana.
Selain praktis, sup ini cocok disantap saat cuaca dingin atau ketika menginginkan makanan yang ringan namun tetap mengenyangkan.
Bahan-Bahan
1 buah tahu
Tepung maizena secukupnya untuk melapisi tahu
4 siung bawang putih, cincang
3 batang daun bawang, iris
Air secukupnya
6 buah crab stick, iris
3 butir telur, kocok lepas
1 bungkus jamur, iris sesuai selera
5 sdm tepung maizena, larutkan dengan air
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Penyedap rasa secukupnya
Gula secukupnya
½ sdm kecap ikan
½ sdm minyak wijen
Cara Membuat Egg Drop Soup Tofu
1. Siapkan Tahu
Potong tahu menjadi beberapa bagian sesuai selera.
Baluri dengan tepung maizena hingga seluruh permukaannya tertutup rata.
Goreng hingga bagian luar sedikit renyah, lalu tiriskan.
2. Buat Kuah
Tumis bawang putih hingga harum.
Tambahkan air, kemudian masukkan jamur dan crab stick.
Masak hingga mendidih.
3. Bumbui
Masukkan garam, lada, gula, penyedap rasa, kecap ikan, dan minyak wijen.
Aduk hingga bumbu larut dan kuah terasa gurih.
4. Tambahkan Larutan Maizena
Tuangkan larutan maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga kuah mencapai kekentalan yang diinginkan.
5. Masukkan Telur
Kecilkan api, lalu tuang telur kocok secara perlahan sambil diaduk membentuk serat-serat telur khas egg drop soup.
6. Sajikan
Masukkan tahu goreng ke dalam mangkuk, lalu siram dengan kuah sup.
Taburkan irisan daun bawang sebelum disajikan.
Agar serat telur terbentuk dengan cantik, tuangkan telur secara perlahan saat kuah sedang mendidih kecil sambil diaduk perlahan.
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