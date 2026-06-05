Resep Penne Pasta Ayam Geprek Cabe Ijo, Fusion Unik yang Pedas, Gurih, dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Perpaduan kuliner Italia dan Indonesia memang sering menghasilkan kreasi yang tak terduga. Salah satunya adalah Penne Pasta Ayam Geprek Cabe Ijo yang dibagikan oleh Instagram @leonitable. Meski mungkin membuat orang Italia mengernyitkan dahi, kombinasi pasta dengan sambal cabe hijau khas Indonesia justru terdengar sangat menggoda bagi lidah lokal.



Hidangan ini menghadirkan sensasi berbeda dari pasta pada umumnya. Jika biasanya penne disajikan dengan saus tomat, carbonara, atau aglio e olio, kali ini pasta dipadukan dengan tumisan bawang putih dan cabe rawit hijau yang pedas serta gurih. Hasilnya adalah sajian fusion yang sederhana tetapi kaya rasa.



Menu ini cocok untuk pencinta makanan pedas yang ingin mencoba olahan pasta dengan sentuhan nusantara. Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga relatif sederhana dan mudah ditemukan di dapur rumah.



Cabe hijau memiliki karakter rasa yang berbeda dibanding cabai merah. Pedasnya cenderung lebih ringan tetapi memiliki aroma segar yang khas. Saat dipadukan dengan bawang putih dan butter, rasa pedas tersebut berubah menjadi lebih gurih dan nikmat.



Penne dipilih karena bentuknya yang berongga sehingga mampu menangkap bumbu dengan baik. Setiap gigitan akan terasa lebih kaya rasa karena saus cabe hijau menempel sempurna pada permukaan pasta.



Tak heran jika kreasi ini menjadi salah satu ide fusion food yang menarik untuk dicoba di rumah.



Bahan Penne Pasta Ayam Geprek Cabe Ijo

150 gram penne pasta

Cabe rawit hijau sesuai selera

5 siung bawang putih

1 sdm butter

Garam secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Sedikit gula pasir

Air rebusan pasta secukupnya



Pelengkap (Opsional)

Ayam geprek cabe hijau

Keju parut

Daun parsley cincang



Cara Membuat Penne Pasta Cabe Ijo

1. Rebus penne pasta hingga al dente atau matang sesuai selera.

2. Sisihkan sebagian air rebusan pasta untuk digunakan sebagai campuran saus.

3. Tiriskan pasta.

4. Haluskan atau cincang kasar cabe rawit hijau dan bawang putih.

5. Panaskan butter di atas wajan.

6. Tumis bawang putih hingga harum.

7. Masukkan cabe rawit hijau lalu tumis hingga layu.

8. Tambahkan garam, lada bubuk, kaldu bubuk, dan sedikit gula pasir.

9. Tuang sedikit air rebusan pasta lalu aduk hingga bumbu menyatu.

10. Masukkan penne yang sudah direbus.

11. Aduk hingga seluruh pasta terbalut bumbu secara merata.

12. Koreksi rasa sesuai selera.

13. Sajikan hangat bersama ayam geprek cabe hijau.



Air rebusan pasta mengandung pati yang membantu saus menjadi lebih menyatu dengan pasta. Karena itu, banyak koki menyarankan untuk menyisihkan sedikit air rebusan sebelum pasta ditiriskan.



Dalam resep ini, air rebusan pasta membantu menciptakan tekstur saus yang lebih lembut tanpa perlu menambahkan banyak minyak atau butter.



Gunakan cabe rawit hijau segar agar aroma dan rasanya lebih kuat. Jika tidak terlalu suka pedas, jumlah cabai bisa dikurangi sesuai selera.



Untuk tambahan protein, pasta ini bisa disajikan bersama ayam geprek, ayam crispy, atau grilled chicken. Sedikit perasan jeruk nipis juga dapat memberikan sensasi segar yang menarik.



Pasta dan sambal mungkin terdengar seperti kombinasi yang tidak biasa. Namun bagi pencinta makanan pedas, perpaduan ini justru menghadirkan pengalaman makan yang unik dan menyenangkan.



Rasa gurih dari butter, aroma bawang putih, dan pedasnya cabe rawit hijau membuat hidangan ini terasa akrab di lidah Indonesia meskipun menggunakan bahan utama khas Italia.



Jika sedang bosan dengan olahan pasta yang itu-itu saja, Penne Pasta Ayam Geprek Cabe Ijo bisa menjadi ide menu baru yang praktis, ekonomis, dan tentunya menggugah selera.