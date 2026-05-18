13 Rekomendasi Pempek Paling Laris di Surabaya, Selalu Ramai Pembeli karena Rasanya Dinilai Sangat Otentik

JawaPos.Com - Surabaya dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner yang sangat beragam, mulai dari makanan khas Jawa Timur hingga sajian Nusantara dari berbagai daerah yang mudah ditemukan di berbagai sudut kota.

Salah satu kuliner yang memiliki banyak penggemar adalah pempek, makanan khas Palembang yang terkenal dengan tekstur kenyal, isian yang menggoda, dan kuah cuko dengan perpaduan rasa asam, manis, gurih, serta pedas yang khas.

Meski berasal dari Sumatera Selatan, pempek telah menjadi salah satu kuliner favorit di Surabaya, baik untuk makan siang, camilan sore, hingga santapan santai bersama keluarga.

Menariknya, banyak tempat makan pempek di Surabaya yang menghadirkan cita rasa autentik dengan resep yang mendekati rasa khas Palembang.

Mulai dari pempek kapal selam dengan isian telur yang melimpah, lenjer, adaan, kulit, hingga model dan tekwan, semuanya bisa ditemukan dengan kualitas rasa yang memuaskan.

Beberapa tempat bahkan telah memiliki pelanggan setia selama bertahun-tahun karena konsistensi rasa, kualitas bahan, dan cuko yang benar-benar menggugah selera.

Dilansir dari Google Maps, inilah rekomendasi tiga belas pempek paling laris di Surabaya dengan rasa autentik dan selalu ramai pembeli.

1. Pempek Farina

Pempek Farina menjadi salah satu nama yang cukup populer di Surabaya bagi pencinta pempek dengan cita rasa autentik khas Palembang.

Tempat ini dikenal dengan tekstur pempek yang kenyal, isian yang pas, serta kuah cuko dengan karakter rasa kuat yang tetap seimbang antara asam, manis, dan pedas.

Pilihan menunya juga cukup lengkap, mulai dari kapal selam, lenjer, adaan, kulit, hingga tekwan yang cocok dinikmati saat cuaca sedang dingin atau hujan.

Daya tarik utama Pempek Farina terletak pada kualitas rasa yang konsisten dan penggunaan bahan yang terasa segar.

Banyak pelanggan menyukai sensasi gurih ikan yang cukup terasa di setiap gigitan pempeknya.

Selain itu, suasana tempat makan yang nyaman membuatnya cocok untuk santap santai bersama keluarga maupun teman.