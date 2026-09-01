Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Rabu, 2 September 2026 | 02.07 WIB

9 Khasiat Jahe untuk Kesehatan dan Aturan Konsumsi Harian yang Benar

Manfaat Jahe (Zingiber officinale)./pexels.com - Image

Manfaat Jahe (Zingiber officinale)./pexels.com

JawaPos.com – Jahe (Zingiber officinale) telah sejak lama dikenal sebagai rempah herbal dengan khasiat medis yang luar biasa dalam tradisi pengobatan timur.

Sensasi hangat dan aroma khasnya tidak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga menyimpan segudang manfaat kesehatan yang telah diakui oleh berbagai praktisi medis modern.

Memanfaatkan jahe secara rutin dan tepat dapat menjadi solusi alami untuk menjaga kebugaran tubuh harian.

Melansir dari laman Yourtango pada Senin (31/08), jahe mengandung kombinasi senyawa aktif yang bekerja efektif meredakan inflamasi, memperkuat daya tahan tubuh, dan menjaga kestabilan fungsi organ dalam.  

Manfaat jahe berasal dari kandungan senyawa bioaktif utamanya, yaitu gingerol dan shogaol.

Sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat pada gingerol mampu menekan produksi zat sitokin pro inflamasi di dalam tubuh.

Hal ini terbukti secara klinis efektif mempercepat pemulihan jaringan, mengunci kekebalan tubuh, serta meredakan rasa nyeri otot maupun sendi.

Berikut adalah 9 khasiat jahe untuk kesehatan yang sangat bermanfaat bagi tubuh:

1. Meredakan Mual dan Gangguan Pencernaan

Kandungan gingerol membantu mempercepat pengosongan lambung dan merangsang produksi enzim pencernaan, sehingga efektif meredakan mual akibat morning sickness, mabuk perjalanan, maupun ketidaknyamanan perut.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hangat dan Menyehatkan, 6 Manfaat Air Rebusan Jahe yang Perlu Diketahui - Image
Lifestyle

Hangat dan Menyehatkan, 6 Manfaat Air Rebusan Jahe yang Perlu Diketahui

Senin, 31 Agustus 2026 | 00.06 WIB

Sering Dijadikan Bumbu Dapur, Ini 9 Manfaat Kesehatan Jahe yang Jarang Disadari - Image
Kesehatan

Sering Dijadikan Bumbu Dapur, Ini 9 Manfaat Kesehatan Jahe yang Jarang Disadari

Rabu, 8 April 2026 | 14.58 WIB

Kulit Lebih Lembut dan Terawat, Kenali 5 Khasiat Minyak Almond - Image
Lifestyle

Kulit Lebih Lembut dan Terawat, Kenali 5 Khasiat Minyak Almond

Sabtu, 25 Juli 2026 | 05.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore