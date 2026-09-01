9 Khasiat Jahe untuk Kesehatan dan Aturan Konsumsi Harian yang Benar

JawaPos.com – Jahe (Zingiber officinale) telah sejak lama dikenal sebagai rempah herbal dengan khasiat medis yang luar biasa dalam tradisi pengobatan timur.

Sensasi hangat dan aroma khasnya tidak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga menyimpan segudang manfaat kesehatan yang telah diakui oleh berbagai praktisi medis modern.

Memanfaatkan jahe secara rutin dan tepat dapat menjadi solusi alami untuk menjaga kebugaran tubuh harian.

Melansir dari laman Yourtango pada Senin (31/08), jahe mengandung kombinasi senyawa aktif yang bekerja efektif meredakan inflamasi, memperkuat daya tahan tubuh, dan menjaga kestabilan fungsi organ dalam.

Manfaat jahe berasal dari kandungan senyawa bioaktif utamanya, yaitu gingerol dan shogaol.

Sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat pada gingerol mampu menekan produksi zat sitokin pro inflamasi di dalam tubuh.

Hal ini terbukti secara klinis efektif mempercepat pemulihan jaringan, mengunci kekebalan tubuh, serta meredakan rasa nyeri otot maupun sendi.

Berikut adalah 9 khasiat jahe untuk kesehatan yang sangat bermanfaat bagi tubuh:

1. Meredakan Mual dan Gangguan Pencernaan