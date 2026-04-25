4 Tanda Depresi yang Sering Tidak Disadari karena Tidak Terlihat Seperti Depresi Biasa, Simak Beberapa Gejala Halusnya

4 Tanda Depresi yang Sering Tidak Disadari karena Tidak Terlihat Seperti Depresi Biasa: Gejala Halus yang Diam-Diam Mengikis Keseimbangan Emosi dan Kehidupan Seseorang. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam banyak pengalaman manusia, depresi tidak selalu hadir dalam bentuk yang jelas dan mudah dikenali seperti kesedihan yang berat atau tangisan yang tak terbendung.
Sering kali, ia menyelinap secara perlahan, menyatu dengan rutinitas, dan menyamar sebagai “baik-baik saja”. Banyak orang baru menyadari bahwa mereka sedang berada dalam kondisi depresi setelah dampaknya sudah jauh berkembang dalam kehidupan mereka.
Artikel yang bersumber dari pandangan Ani Anderson dalam yourtango.com ini menggambarkan bagaimana depresi kerap muncul dalam bentuk yang tidak terduga—bahkan tidak terasa seperti depresi sama sekali.
Justru dalam kesunyian perubahan kecil sehari-hari, tanda-tanda itu perlahan membentuk pola yang mengubah cara seseorang berpikir, merasakan, dan menjalani hidup.
1. Mulai Kehilangan Pendapat dan Menjadi Terlalu Pasif dalam Banyak Hal
Salah satu tanda awal yang sering tidak disadari adalah ketika seseorang mulai berhenti memiliki pendapat tentang hal-hal di sekitarnya.
Awalnya terlihat sederhana—tidak masalah jika sesekali mengikuti arus atau menyerahkan keputusan kepada orang lain. Namun ketika kebiasaan ini menjadi dominan, itu bisa mencerminkan sesuatu yang lebih dalam.
Kondisi ini sering berkaitan dengan kecenderungan menekan diri sendiri, terutama karena takut ditolak atau tidak diterima. Seseorang mulai memilih diam daripada menyuarakan apa yang sebenarnya mereka pikirkan.
Lama-kelamaan, pola ini membuat individu kehilangan ruang ekspresi dirinya sendiri, hingga akhirnya sulit mengenali siapa dirinya sebenarnya.
2. Kehilangan Ketertarikan pada Hal yang Dulu Dianggap Penting
