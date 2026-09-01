Tak Butuh Validasi di Media Sosial, 7 Ciri Ini Sering Dimiliki Orang yang Jarang Pamer

seseorang yang tidak merasa perlu membagikan pencapaian di media sosial./Freepik/Tati Design
JawaPos.com – Media sosial kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit orang memanfaatkannya untuk membagikan berbagai momen penting, mulai dari kelulusan, keberhasilan dalam pekerjaan, pencapaian bisnis, hingga liburan ke berbagai tempat.
Namun, tidak semua orang memiliki kebiasaan yang sama.
Ada orang yang justru memilih menyimpan keberhasilannya untuk diri sendiri. Mereka tidak merasa perlu mengunggah setiap pencapaian ke media sosial atau mencari respons dari banyak orang melalui tanda suka dan komentar.
Pilihan tersebut tidak selalu berarti mereka tidak bangga dengan apa yang telah dicapai. Dalam sudut pandang psikologi, kebiasaan tersebut dapat berkaitan dengan sejumlah karakter tertentu.
Dilansir dari Geediting, berikut tujuh ciri yang kerap dikaitkan dengan orang yang tidak merasa perlu membagikan pencapaiannya di media sosial.
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Orang yang jarang memamerkan pencapaian biasanya dapat merasa puas dengan dirinya sendiri tanpa menunggu pengakuan dari orang lain.
Mereka tidak menjadikan jumlah likes, komentar, atau respons publik sebagai ukuran keberhasilan.
Rasa percaya diri mereka lebih banyak berasal dari penilaian terhadap kemampuan dan usaha pribadi. Dengan kata lain, mereka tetap mengetahui nilai dirinya meskipun pencapaiannya tidak diketahui banyak orang.
Bagi sebagian orang, keberhasilan bukan hanya mengenai hasil yang diperoleh.
Mereka justru lebih menikmati proses panjang di balik pencapaian tersebut, termasuk kerja keras, kegagalan, pengalaman, dan berbagai pelajaran yang didapat.
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Jawa Pos
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