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Lania Monica
Rabu, 26 Agustus 2026 | 03.33 WIB

Dewasa Secara Emosional, Ini 8 Ciri Suami yang Mampu Membangun Rumah Tangga Sehat

Ilustrasi suami berkualitas tinggi (freepik) - Image

Ilustrasi suami berkualitas tinggi (freepik)

JawaPos.com – Dalam kehidupan pernikahan, kualitas seorang suami tidak hanya dapat dinilai dari pekerjaan, penampilan, maupun kondisi finansial. Cara memperlakukan pasangan, mengelola emosi, dan menghadapi persoalan bersama justru menjadi bagian penting dalam membangun rumah tangga yang sehat.

Hubungan yang harmonis membutuhkan dua orang yang bersedia saling memahami dan menghargai. Karena itu, karakter seperti empati, komunikasi yang terbuka, kedewasaan, serta komitmen menjadi modal penting bagi pasangan untuk melewati berbagai tantangan kehidupan.

Sejumlah pandangan psikologi mengenai hubungan sehat juga menekankan pentingnya kemampuan mengelola emosi dan membangun komunikasi yang aman dalam hubungan.

Dikutip dari Geediting, berikut delapan kualitas yang kerap dikaitkan dengan sosok suami berkualitas tinggi:

1. Memiliki Kecerdasan Emosional

Suami yang matang secara emosional mampu mengenali apa yang sedang dirasakan dirinya maupun pasangannya. Ia tidak mudah melampiaskan kemarahan dan berusaha memahami persoalan sebelum memberikan respons.

Kemampuan tersebut membuat pasangan lebih mudah merasa didengar dan dipahami. Ketika muncul konflik, ia juga cenderung memilih menyelesaikan masalah dengan pembicaraan daripada memperburuk keadaan melalui tindakan impulsif.

2. Menghormati Pasangan

Rasa hormat menjadi salah satu fondasi penting dalam hubungan jangka panjang. Suami berkualitas tidak meremehkan pendapat istrinya hanya karena memiliki pandangan yang berbeda.

Ia mau mendengarkan, menghargai keputusan bersama, serta memperlakukan pasangan dengan sopan. Bahkan dalam perbedaan pendapat, rasa hormat tetap dijaga agar konflik tidak berubah menjadi saling menjatuhkan.

3. Mandiri dan Dewasa

Kualitas lainnya adalah kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri secara emosional maupun dalam menjalani kehidupan. Suami yang mandiri tidak menjadikan pasangan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan.

Ia tetap memiliki minat, tujuan, pertemanan, dan ruang pribadi yang sehat. Kemandirian seperti ini justru dapat membuat hubungan lebih seimbang karena masing-masing pasangan tetap mempunyai identitas tanpa kehilangan kedekatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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