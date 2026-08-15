7 Alasan Mengapa Begitu Banyak Orang yang Sudah Menikah Masih Merasa Kesepian Menurut Psikologi

seseorang yang kesepian setelah menikah / foto: Magnific/garakta_studio

JawaPos.com - Menikah sering dianggap sebagai salah satu bentuk kedekatan manusia yang paling kuat. Ada pasangan untuk berbagi cerita, seseorang yang pulang ke rumah yang sama, teman untuk makan malam, dan orang yang secara sosial dianggap sebagai “teman hidup”.

Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.



Ada orang yang tidur di samping pasangannya setiap malam, tetapi tetap merasa sendirian. Ada yang setiap hari berkomunikasi, tetapi merasa tidak pernah benar-benar didengar. Ada pula yang menjalani rumah tangga bertahun-tahun, tetapi diam-diam bertanya kepada dirinya sendiri, “Mengapa aku masih merasa kesepian padahal aku sudah menikah?”



Perasaan tersebut bukan sesuatu yang aneh. Dalam psikologi, kesepian tidak selalu berarti tidak adanya orang di sekitar kita. Kesepian lebih berkaitan dengan adanya jarak antara hubungan yang kita miliki dan kedekatan emosional yang sebenarnya kita butuhkan.



Dengan kata lain, seseorang bisa memiliki pasangan, keluarga, rumah, bahkan kehidupan yang terlihat bahagia dari luar, tetapi tetap mengalami kesepian secara emosional.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (15/8), terdapat tujuh alasan yang dapat menjelaskan mengapa begitu banyak orang yang sudah menikah masih merasa kesepian.



1. Mereka Tinggal Bersama, tetapi Tidak Lagi Terhubung Secara Emosional



Salah satu bentuk kesepian yang paling menyakitkan adalah ketika seseorang merasa sendirian di dalam sebuah hubungan.



Pasangan mungkin masih tinggal serumah. Mereka mungkin masih makan bersama, mengurus anak, membayar tagihan, pergi bekerja, bahkan tidur di tempat yang sama.



Tetapi hubungan mereka perlahan berubah menjadi hubungan yang hanya berisi aktivitas dan kewajiban.



“Sudah makan?”



“Anak sudah tidur?”



“Besok jangan lupa bayar listrik.”



“Jam berapa kamu pulang?”



Percakapan seperti itu memang penting. Tetapi hubungan membutuhkan lebih dari sekadar komunikasi fungsional.



Manusia juga membutuhkan percakapan tentang perasaan, ketakutan, harapan, impian, kekecewaan, dan pengalaman pribadi.



Seseorang dapat mengetahui jadwal pasangannya setiap hari tanpa benar-benar mengetahui apa yang sedang dirasakan pasangannya.



Di sinilah kesepian emosional dapat muncul.



Seseorang mungkin berpikir:



“Dia ada di sampingku, tetapi aku merasa tidak punya tempat untuk membawa isi pikiranku.”



Kedekatan fisik dan kedekatan emosional adalah dua hal yang berbeda.



Pasangan bisa sangat dekat secara fisik, tetapi sangat jauh secara emosional.



Hal ini sering terjadi secara perlahan. Bukan karena salah satu pihak tiba-tiba berhenti mencintai, melainkan karena kehidupan sehari-hari membuat hubungan berubah menjadi rutinitas.



Pekerjaan, anak, keuangan, pekerjaan rumah, tekanan keluarga, dan berbagai tanggung jawab akhirnya mengambil hampir seluruh energi.



Pasangan tetap bersama, tetapi mereka berhenti benar-benar bertemu secara emosional.



Dan ketika hal tersebut berlangsung lama, seseorang bisa mulai merasa sendirian meskipun tidak pernah benar-benar sendirian.



2. Mereka Tidak Merasa Didengar atau Dipahami



Kesepian dalam pernikahan juga dapat muncul ketika seseorang merasa bahwa pasangannya mendengar kata-katanya, tetapi tidak memahami perasaannya.



Ini perbedaan yang sangat penting.



Mendengar berarti menangkap apa yang dikatakan.



Memahami berarti berusaha masuk ke dalam pengalaman emosional orang lain.



Misalnya, seorang istri mengatakan:



“Aku akhir-akhir ini merasa sangat lelah.”



Respons yang diberikan mungkin:



“Semua orang juga capek.”



Secara logika, kalimat tersebut mungkin benar.



Tetapi secara emosional, kalimat itu tidak membuat seseorang merasa dipahami.



Respons yang berbeda mungkin berbunyi:



“Kedengarannya kamu benar-benar kelelahan. Ada sesuatu yang bisa aku bantu?”



Perbedaannya kecil dalam kata-kata, tetapi besar dalam pengalaman emosional.



Ketika seseorang berulang kali merasa emosinya disepelekan, ia akhirnya belajar untuk berhenti bercerita.



Ia mulai berpikir:



“Percuma aku cerita.”



“Dia tidak akan mengerti.”



“Lebih baik aku simpan sendiri.”



Dan ketika seseorang mulai menyimpan terlalu banyak hal sendirian, jarak emosional dalam hubungan semakin besar.



Ironisnya, pasangan mungkin mengira semuanya baik-baik saja karena tidak ada lagi pertengkaran.



Padahal diam bukan selalu tanda kedamaian.



Terkadang diam adalah tanda bahwa seseorang sudah tidak berharap untuk dipahami.



3. Hubungan Lebih Banyak Berisi Kewajiban daripada Keintiman



Pernikahan membawa banyak tanggung jawab.



Ada pekerjaan. Ada rumah. Ada anak. Ada kebutuhan finansial. Ada keluarga besar. Ada urusan administratif. Ada berbagai hal kecil yang harus diselesaikan setiap hari.



Lama-kelamaan, pasangan dapat berubah menjadi tim kerja yang sangat efektif.



Mereka mampu mengatur rumah tangga dengan baik.



Mereka mampu menyelesaikan masalah.



Mereka mampu membesarkan anak bersama.



Tetapi mereka lupa bagaimana rasanya menjadi pasangan.



Hubungan akhirnya terasa seperti:



“Siapa yang menjemput anak?”



“Siapa yang belanja?”



“Siapa yang membayar ini?”



“Besok kita harus pergi ke mana?”



Semua hal penting, tetapi tidak banyak ruang untuk:



“Bagaimana kabarmu sebenarnya?”



“Apa yang sedang kamu pikirkan akhir-akhir ini?”



“Apa yang membuatmu bahagia?”



“Apa yang sedang kamu takutkan?”



“Apa yang bisa kita lakukan agar hubungan kita terasa lebih dekat?”



Dalam psikologi hubungan, kualitas hubungan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pasangan melakukan sesuatu bersama, tetapi juga oleh kualitas koneksi emosional yang mereka bangun.



Karena itu, dua orang bisa sangat sibuk membangun kehidupan bersama tetapi justru kehilangan hubungan mereka sendiri.



Mereka menjadi pasangan dalam menjalankan fungsi rumah tangga, tetapi tidak lagi merasa menjadi pasangan dalam kehidupan emosional.



4. Mereka Tidak Bisa Menjadi Diri Sendiri di Dalam Hubungan



Kesepian juga bisa muncul ketika seseorang merasa harus terus-menerus menyembunyikan bagian tertentu dari dirinya agar hubungan tetap berjalan.



Misalnya, seseorang merasa tidak boleh terlihat lemah.



Tidak boleh menangis.



Tidak boleh marah.



Tidak boleh mengatakan bahwa dirinya kecewa.



Tidak boleh memiliki pendapat berbeda.



Tidak boleh mengakui bahwa dirinya sedang tidak bahagia.



Akhirnya, ia membangun versi dirinya yang dianggap paling “aman” bagi pasangan.



Dari luar, hubungan terlihat baik.



Tetapi di dalam dirinya, ada perasaan:



“Dia mencintai aku, tetapi apakah dia benar-benar mengenal diriku yang sebenarnya?”



Ini merupakan bentuk kesepian yang sangat dalam.



Seseorang mungkin memiliki pasangan yang mencintai dirinya, tetapi jika ia tidak merasa aman untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya, kedekatan itu tetap terasa terbatas.



Hubungan yang sehat idealnya menyediakan ruang bagi kedua orang untuk menjadi manusia seutuhnya.



Ada ruang untuk kuat dan lemah.



Ada ruang untuk berbeda pendapat.



Ada ruang untuk mengatakan “aku tidak baik-baik saja”.



Ada ruang untuk meminta bantuan.



Ada ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa takut akan dihukum secara emosional.



Ketika ruang tersebut tidak tersedia, seseorang bisa merasa seperti sedang hidup bersama orang lain sambil tetap menjalani sebagian besar kehidupannya sendirian.



5. Luka dan Konflik yang Tidak Pernah Benar-Benar Diselesaikan



Tidak ada pernikahan yang bebas dari konflik.



Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang normal dalam hubungan.



Masalah muncul ketika konflik tidak pernah benar-benar diselesaikan.



Pasangan bertengkar.



Kemudian diam.



Beberapa hari kemudian mereka kembali berbicara.



Namun, akar masalahnya tidak pernah dibahas.



Luka tersebut akhirnya menumpuk.



Satu konflik mungkin terlihat kecil. Tetapi sepuluh, dua puluh, atau bahkan ratusan kekecewaan yang tidak pernah dibicarakan dapat menciptakan jarak yang sangat besar.



Seseorang mungkin akhirnya berhenti mengharapkan perubahan.



Ia tidak lagi marah.



Tidak lagi menuntut.



Tidak lagi berusaha menjelaskan.



Bukan karena masalahnya sudah selesai, tetapi karena ia sudah kehabisan energi.



Pada tahap tertentu, seseorang dapat hidup dalam hubungan yang relatif tenang tetapi merasa sangat jauh secara emosional.



Inilah mengapa tidak adanya pertengkaran bukan selalu indikator hubungan yang sehat.



Terkadang, pasangan yang masih berusaha membicarakan masalah justru memiliki koneksi yang lebih hidup daripada pasangan yang sudah tidak mau membicarakan apa pun.



Konflik yang sehat bukan tentang siapa yang menang.



Konflik yang sehat adalah kesempatan untuk memahami kebutuhan satu sama lain dan memperbaiki hubungan.



Ketika konflik selalu dihindari, hubungan bisa menjadi tenang di permukaan tetapi penuh kesepian di dalam.



6. Mereka Mengharapkan Pasangan Memenuhi Semua Kebutuhan Emosional



Ada paradoks dalam pernikahan modern.



Di satu sisi, manusia membutuhkan kedekatan dengan pasangan.



Di sisi lain, pasangan tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber seluruh kebutuhan emosional kita.



Pasangan bukan teman terbaik untuk setiap topik.



Pasangan juga tidak selalu memahami semua minat kita.



Ia tidak selalu memiliki energi untuk mendengarkan setiap masalah.



Ia mungkin tidak memiliki pengalaman yang sama dengan kita.



Karena itu, kehidupan sosial yang sehat tetap penting.



Persahabatan, keluarga, komunitas, pekerjaan, aktivitas, dan minat pribadi dapat memberikan bentuk koneksi yang berbeda.



Ketika seseorang menggantungkan seluruh kebutuhan sosial dan emosionalnya pada satu orang, hubungan tersebut dapat menjadi sangat berat.



Sebaliknya, ketika seseorang kehilangan hampir seluruh kehidupan sosial setelah menikah, dunia emosionalnya juga bisa menjadi semakin sempit.



Ia mungkin tidak lagi memiliki teman untuk berbicara.



Tidak memiliki aktivitas yang membuatnya merasa hidup.



Tidak memiliki ruang pribadi.



Tidak memiliki komunitas.



Akhirnya, ketika pasangan sedang sibuk atau tidak tersedia secara emosional, ia merasa benar-benar sendirian.



Pernikahan yang sehat bukan berarti dua orang harus melakukan segala sesuatu bersama.



Terkadang, memiliki ruang pribadi justru membantu seseorang kembali ke hubungan dengan energi yang lebih sehat.



Memiliki kehidupan di luar pernikahan bukan berarti tidak mencintai pasangan.



Justru, manusia membutuhkan keseimbangan antara koneksi dengan pasangan dan koneksi dengan dunia di luar hubungan.



7. Mereka Terjebak dalam Kesepian yang Tidak Mereka Akui



Alasan terakhir mungkin yang paling sulit.



Ada orang yang sebenarnya sudah lama merasa kesepian, tetapi tidak berani mengakuinya.



Bahkan kepada dirinya sendiri.



Ia mungkin berkata:



“Namanya juga pernikahan.”



“Semua rumah tangga pasti seperti ini.”



“Yang penting tidak selingkuh.”



“Yang penting masih menafkahi.”



“Yang penting anak-anak bahagia.”



Kalimat-kalimat tersebut mungkin membantu seseorang bertahan.



Tetapi terkadang juga membuat kebutuhan emosionalnya terus diabaikan.



Kesepian tidak selalu berarti seseorang ingin meninggalkan pernikahannya.



Sering kali, seseorang hanya ingin merasa kembali dekat dengan orang yang sudah menjadi pasangannya.



Ia ingin didengarkan.



Ingin dihargai.



Ingin disentuh dengan penuh kasih.



Ingin diajak berbicara.



Ingin merasa bahwa keberadaannya penting.



Ingin merasa bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang menjalankan kewajiban.



Masalahnya, ketika seseorang terlalu lama mengabaikan rasa kesepian, ia dapat mulai menganggapnya sebagai bagian normal dari kehidupan.



Dan ketika kesepian sudah dianggap normal, seseorang berhenti mencari jalan keluar.



Padahal, perasaan tersebut bisa menjadi sinyal bahwa ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.



Kesepian dalam Pernikahan Tidak Selalu Berarti Pernikahannya Gagal



Penting untuk memahami satu hal:



Merasa kesepian dalam pernikahan tidak otomatis berarti hubungan tersebut gagal.



Perasaan kesepian lebih tepat dipandang sebagai sebuah sinyal.



Sinyal bahwa ada kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi.



Mungkin kebutuhan untuk didengar.



Mungkin kebutuhan untuk mendapatkan perhatian.



Mungkin kebutuhan untuk memiliki waktu berkualitas.



Mungkin kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan.



Mungkin kebutuhan untuk merasa aman secara emosional.



Atau mungkin kebutuhan untuk memiliki kehidupan pribadi yang lebih seimbang.



Karena itu, ketika seseorang menyadari dirinya kesepian dalam pernikahan, pertanyaan yang lebih berguna bukan:



“Apakah aku sudah tidak mencintai pasangan?”



Melainkan:



“Bagian mana dari hubungan ini yang membuatku merasa sendirian?”



Pertanyaan tersebut membuka ruang untuk memahami masalah dengan lebih jernih.



Apa yang Bisa Dilakukan Ketika Merasa Kesepian dalam Pernikahan?



Langkah pertama adalah berhenti menganggap perasaan tersebut sebagai sesuatu yang memalukan.



Kesepian adalah pengalaman manusia.



Anda tidak menjadi pasangan yang buruk hanya karena membutuhkan perhatian, kedekatan, atau koneksi emosional.



Langkah berikutnya adalah belajar mengomunikasikan kebutuhan tanpa langsung menyalahkan pasangan.



Daripada mengatakan:



“Kamu tidak pernah peduli padaku.”



Cobalah mengatakan:



“Aku akhir-akhir ini merasa jauh darimu dan aku merindukan kedekatan kita.”



Perbedaannya sangat penting.



Kalimat pertama terdengar seperti serangan.



Kalimat kedua membuka pintu untuk percakapan.



Pasangan juga perlu belajar mendengarkan tanpa langsung defensif.



Tidak setiap keluhan membutuhkan solusi.



Kadang-kadang seseorang hanya membutuhkan validasi dan kehadiran.



Selain itu, pasangan dapat mulai menciptakan kembali momen-momen kecil yang membangun koneksi.



Makan bersama tanpa ponsel.



Berjalan berdua.



Mengobrol sebelum tidur.



Menanyakan bagaimana hari masing-masing.



Memberikan pelukan lebih lama.



Mengucapkan terima kasih.



Mengingat hal-hal kecil yang disukai pasangan.



Tindakan sederhana seperti itu mungkin terlihat sepele, tetapi hubungan emosional sering kali dibangun melalui banyak interaksi kecil yang konsisten, bukan hanya melalui gestur romantis besar.



Jika masalah sudah berlangsung lama atau komunikasi selalu berakhir dengan konflik, bantuan profesional seperti konseling pasangan juga dapat menjadi pilihan.



Meminta bantuan bukan berarti pernikahan gagal.



Terkadang, pasangan hanya membutuhkan seseorang yang membantu mereka memahami pola komunikasi yang selama ini tidak mereka sadari.



Pada Akhirnya, Kesepian Bukan Selalu Tentang Tidak Ada Orang



Kesepian yang paling dalam bukan selalu ketika seseorang tidak memiliki siapa-siapa.



Terkadang, kesepian justru muncul ketika seseorang memiliki seseorang tetapi merasa tidak benar-benar dilihat, didengar, dipahami, dan diterima.



Itulah sebabnya seseorang bisa menikah selama bertahun-tahun dan tetap merasa kesepian.



Pernikahan memberikan kedekatan fisik, tetapi kedekatan emosional tetap harus dibangun.



Rumah yang sama tidak otomatis menciptakan hubungan yang dekat.



Tidur di ranjang yang sama tidak otomatis membuat dua orang merasa terhubung.



Menjalankan kewajiban bersama tidak selalu berarti seseorang merasa dicintai.



Hubungan yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar keberadaan.



Ia membutuhkan perhatian.



Mendengarkan.



Kejujuran.



Rasa aman.



Waktu berkualitas.



Penghargaan.



Dan kemauan untuk terus mengenal pasangan, bahkan setelah bertahun-tahun bersama.



Karena pada akhirnya, banyak orang tidak membutuhkan pasangan yang sempurna.



Mereka hanya ingin merasa bahwa ketika mereka pulang ke rumah, ada seseorang yang benar-benar melihat mereka sebagai manusia, bukan sekadar sebagai suami, istri, orang tua, atau rekan dalam menjalankan kehidupan.



