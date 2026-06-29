Menurut Psikologi, 7 Tanda Bahwa Anda Adalah Teman Cadangan Bagi Banyak Orang, Tetapi Pilihan Pertama Bagi Sedikit Orang

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa hanya dihubungi ketika seseorang membutuhkan bantuan? Atau mungkin Anda selalu ada untuk orang lain, tetapi ketika Anda membutuhkan teman untuk berbagi cerita, justru tidak banyak yang benar-benar hadir?

Perasaan seperti ini ternyata cukup umum. Dalam psikologi sosial, hubungan pertemanan tidak selalu memiliki tingkat kedekatan yang sama.

Setiap orang secara alami memiliki lingkaran sosial yang terdiri dari teman dekat, teman biasa, hingga kenalan. Masalah muncul ketika Anda menyadari bahwa di mata banyak orang, Anda hanya menjadi "pilihan cadangan"—orang yang diingat saat diperlukan, tetapi bukan sosok pertama yang mereka cari untuk berbagi kebahagiaan maupun kesedihan.

Hal ini bukan berarti Anda tidak berharga atau tidak disukai. Sering kali, pola hubungan seperti ini terbentuk karena kebiasaan, cara berkomunikasi, batasan pribadi, atau dinamika sosial yang berkembang selama bertahun-tahun.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (28/6), terdapat tujuh tanda yang menurut berbagai konsep dalam psikologi dapat menunjukkan bahwa Anda sering menjadi teman cadangan bagi banyak orang.

1. Mereka Menghubungi Anda Hanya Saat Membutuhkan Sesuatu

Salah satu tanda paling jelas adalah pola komunikasi yang tidak seimbang. Pesan atau telepon baru muncul ketika mereka membutuhkan bantuan, saran, pinjaman, atau seseorang untuk mendengarkan keluh kesah.

Namun ketika keadaan mereka sedang baik-baik saja, komunikasi hampir tidak pernah terjadi.

Dalam psikologi hubungan, pertemanan yang sehat umumnya bersifat timbal balik. Kedua belah pihak sama-sama berinisiatif menjaga komunikasi, bukan hanya hadir ketika ada kepentingan tertentu.