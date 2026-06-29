Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 30 Juni 2026 | 02.30 WIB

Menurut Psikologi, 7 Tanda Bahwa Anda Adalah Teman Cadangan Bagi Banyak Orang, Tetapi Pilihan Pertama Bagi Sedikit Orang

seseorang yang menjadi teman cadangan bagi banyak orang./Magnific/tirachardz - Image

seseorang yang menjadi teman cadangan bagi banyak orang./Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa hanya dihubungi ketika seseorang membutuhkan bantuan? Atau mungkin Anda selalu ada untuk orang lain, tetapi ketika Anda membutuhkan teman untuk berbagi cerita, justru tidak banyak yang benar-benar hadir?

Perasaan seperti ini ternyata cukup umum. Dalam psikologi sosial, hubungan pertemanan tidak selalu memiliki tingkat kedekatan yang sama.

Setiap orang secara alami memiliki lingkaran sosial yang terdiri dari teman dekat, teman biasa, hingga kenalan. Masalah muncul ketika Anda menyadari bahwa di mata banyak orang, Anda hanya menjadi "pilihan cadangan"—orang yang diingat saat diperlukan, tetapi bukan sosok pertama yang mereka cari untuk berbagi kebahagiaan maupun kesedihan.

Hal ini bukan berarti Anda tidak berharga atau tidak disukai. Sering kali, pola hubungan seperti ini terbentuk karena kebiasaan, cara berkomunikasi, batasan pribadi, atau dinamika sosial yang berkembang selama bertahun-tahun.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (28/6), terdapat tujuh tanda yang menurut berbagai konsep dalam psikologi dapat menunjukkan bahwa Anda sering menjadi teman cadangan bagi banyak orang.

1. Mereka Menghubungi Anda Hanya Saat Membutuhkan Sesuatu

Salah satu tanda paling jelas adalah pola komunikasi yang tidak seimbang. Pesan atau telepon baru muncul ketika mereka membutuhkan bantuan, saran, pinjaman, atau seseorang untuk mendengarkan keluh kesah.

Namun ketika keadaan mereka sedang baik-baik saja, komunikasi hampir tidak pernah terjadi.

Dalam psikologi hubungan, pertemanan yang sehat umumnya bersifat timbal balik. Kedua belah pihak sama-sama berinisiatif menjaga komunikasi, bukan hanya hadir ketika ada kepentingan tertentu.

Jika hampir semua interaksi Anda dimulai oleh kebutuhan orang lain, mungkin hubungan tersebut lebih bersifat fungsional daripada emosional.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
3 Zodiak yang Paling Pas Dijadikan Teman Curhat, Mampu Terlibat ke Dalam Banyak Topik - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Paling Pas Dijadikan Teman Curhat, Mampu Terlibat ke Dalam Banyak Topik

Selasa, 3 Februari 2026 | 01.20 WIB

3 Zodiak yang Paling Ahli Menyimpan Rahasia, Bisa Dijadikan Teman Curhat Terbaik - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Paling Ahli Menyimpan Rahasia, Bisa Dijadikan Teman Curhat Terbaik

Selasa, 27 Januari 2026 | 01.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore