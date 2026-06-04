Orang yang Terkadang Menggulir dan Memeriksa Ponsel Mereka saat Orang Lain Berbicara Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini

JawaPos.com - Di era digital, ponsel telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang menggunakannya untuk bekerja, berkomunikasi, mencari informasi, hingga sekadar mengisi waktu luang. Namun, ada satu kebiasaan yang sering memunculkan pertanyaan dalam interaksi sosial: seseorang yang sesekali menggulir layar atau memeriksa ponselnya saat orang lain sedang berbicara. Bagi sebagian orang, perilaku ini dianggap tidak sopan atau menunjukkan kurangnya perhatian. Namun, psikologi menunjukkan bahwa perilaku manusia jarang memiliki satu penjelasan sederhana. Seseorang yang memeriksa ponselnya ketika sedang berbincang tidak selalu berarti ia tidak menghargai lawan bicara. Dalam banyak kasus, kebiasaan tersebut dapat berkaitan dengan karakteristik kepribadian tertentu, pola pikir, maupun cara mereka berinteraksi dengan dunia modern yang penuh distraksi.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (4/6), terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering ditemukan pada orang yang terkadang memeriksa ponselnya saat Anda berbicara.

Baca Juga:7 Ciri Kepribadian Orang yang Tidak Bisa Dipercaya Menurut Psikologi

1. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Orang dengan tingkat rasa ingin tahu yang tinggi cenderung ingin selalu mengetahui apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Mereka memiliki dorongan kuat untuk mendapatkan informasi baru, baik dari percakapan langsung maupun dari dunia digital.

Ketika ponsel mereka bergetar atau muncul notifikasi, pikiran mereka sering kali langsung bertanya-tanya: "Apa itu?" atau "Apakah ada sesuatu yang penting?" Dorongan untuk memeriksa informasi tersebut bukan selalu karena mereka bosan dengan percakapan, melainkan karena rasa ingin tahu mereka yang besar.

Dalam psikologi kepribadian, sifat ini sering dikaitkan dengan keterbukaan terhadap pengalaman (openness to experience), yaitu kecenderungan untuk mencari pengetahuan, ide, dan pengalaman baru.

2. Mudah Terdistraksi oleh Stimulus Eksternal

Sebagian orang memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap rangsangan dari lingkungan sekitar. Bunyi notifikasi, getaran ponsel, atau bahkan sekadar layar yang menyala dapat dengan mudah mengalihkan perhatian mereka.

Ini tidak selalu berarti mereka tidak tertarik pada apa yang sedang Anda katakan. Sebaliknya, otak mereka memang lebih responsif terhadap berbagai stimulus yang muncul secara bersamaan.