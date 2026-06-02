Jika Anda Masih Menulis Daftar Belanja di Kertas dan Bukan Menggunakan Ponsel, Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Khas Berikut Ini Menurut Ps

JawaPos.com - Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari telah berpindah ke layar ponsel. Mulai dari mencatat jadwal, menyimpan ide, hingga membuat daftar belanja, semuanya dapat dilakukan hanya dengan beberapa sentuhan jari. Namun, di tengah kemudahan teknologi tersebut, masih banyak orang yang memilih cara lama: menulis daftar belanja di selembar kertas.



Sekilas, kebiasaan ini mungkin terlihat kuno atau kurang praktis. Namun menurut berbagai temuan dalam psikologi dan ilmu perilaku, pilihan untuk tetap menggunakan kertas sering kali mencerminkan karakteristik tertentu yang menarik. Bahkan, cara sederhana ini dapat mengungkap bagaimana seseorang berpikir, mengelola informasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (2/6), jika Anda termasuk orang yang masih membawa secarik kertas saat pergi ke supermarket, berikut tujuh ciri khas yang mungkin Anda miliki.



1. Anda Cenderung Lebih Fokus pada Tugas yang Sedang Dikerjakan



Psikologi kognitif menunjukkan bahwa perhatian manusia sangat mudah terpecah, terutama ketika menggunakan perangkat digital. Saat membuka ponsel untuk melihat daftar belanja, seseorang dapat dengan mudah tergoda untuk memeriksa pesan, media sosial, atau notifikasi lainnya.



Sebaliknya, selembar kertas hanya memiliki satu fungsi: mengingatkan apa yang harus dibeli. Tidak ada gangguan tambahan yang bersaing memperebutkan perhatian Anda.



Orang yang masih menggunakan daftar belanja manual sering kali menghargai fokus dan kesederhanaan. Mereka lebih nyaman menyelesaikan satu tugas pada satu waktu daripada melakukan banyak hal sekaligus.



2. Anda Menyukai Pengalaman yang Nyata dan Konkret



Menulis dengan tangan memberikan sensasi fisik yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh layar sentuh. Ada proses melihat tinta di atas kertas, mencoret barang yang sudah dibeli, dan merasakan kemajuan secara langsung.



Menurut penelitian mengenai pembelajaran dan memori, aktivitas menulis tangan melibatkan area otak yang berbeda dibandingkan mengetik. Proses ini membuat informasi terasa lebih nyata dan lebih mudah diingat.



Karena itu, orang yang masih menggunakan kertas sering kali menikmati pengalaman yang bersifat langsung dan konkret dibandingkan yang sepenuhnya digital.



3. Anda Cenderung Lebih Terorganisir



Meskipun banyak aplikasi menawarkan fitur pengingat otomatis, membuat daftar di atas kertas biasanya membutuhkan perencanaan yang lebih sadar. Anda harus memikirkan apa yang dibutuhkan, memeriksa persediaan di rumah, lalu menuliskannya satu per satu.



Kebiasaan ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengatur dan merencanakan sesuatu sebelum bertindak. Dalam psikologi kepribadian, sifat seperti ini sering dikaitkan dengan tingkat conscientiousness yang tinggi, yaitu kecenderungan untuk bertanggung jawab, teliti, dan terstruktur.



Orang dengan karakteristik ini biasanya tidak suka meninggalkan sesuatu pada kebetulan.



4. Anda Menghargai Kesederhanaan



Tidak semua orang merasa perlu mengubah setiap aktivitas menjadi digital. Sebagian orang justru percaya bahwa metode paling sederhana sering kali menjadi yang paling efektif.



Menulis daftar belanja di kertas tidak memerlukan baterai, koneksi internet, pembaruan aplikasi, atau sinkronisasi akun. Kertas selalu siap digunakan kapan saja.



Pilihan ini sering mencerminkan pola pikir yang menghargai efisiensi tanpa kerumitan yang tidak perlu. Mereka lebih tertarik pada hasil daripada teknologi yang digunakan untuk mencapainya.



5. Anda Memiliki Kecenderungan Nostalgia yang Sehat



Psikolog telah lama mempelajari nostalgia dan menemukan bahwa mengenang kebiasaan lama dapat memberikan rasa nyaman dan stabilitas emosional.



Bagi sebagian orang, menulis daftar belanja mengingatkan pada masa ketika segala sesuatu terasa lebih sederhana. Kebiasaan tersebut mungkin diwariskan dari orang tua atau menjadi bagian dari rutinitas keluarga sejak lama.



Ini bukan berarti mereka menolak kemajuan teknologi. Sebaliknya, mereka memilih mempertahankan beberapa kebiasaan yang masih memberikan manfaat dan makna pribadi.



6. Anda Lebih Mudah Mengingat Informasi yang Ditulis



Salah satu temuan yang cukup konsisten dalam penelitian psikologi adalah bahwa menulis tangan dapat membantu proses encoding atau penyimpanan informasi ke dalam memori.



Ketika seseorang menulis "telur", "susu", atau "beras" secara manual, otak memproses informasi tersebut secara lebih mendalam dibandingkan sekadar mengetiknya atau menyalinnya dari aplikasi.



Akibatnya, banyak orang yang membuat daftar di kertas sering kali dapat mengingat sebagian besar isi daftar bahkan tanpa harus melihatnya terus-menerus saat berbelanja.



7. Anda Tidak Selalu Mengikuti Tren Hanya Karena Semua Orang Melakukannya



Di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi, tetap menggunakan metode tradisional menunjukkan tingkat kemandirian tertentu dalam mengambil keputusan.



Anda tidak merasa harus mengadopsi suatu teknologi hanya karena teknologi tersebut populer. Sebaliknya, Anda memilih alat yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan pribadi.



Dalam psikologi, sikap seperti ini sering dikaitkan dengan rasa percaya diri terhadap pilihan sendiri serta kemampuan untuk tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan sosial.



Kesimpulan



Menulis daftar belanja di kertas mungkin terlihat seperti kebiasaan sederhana, tetapi pilihan kecil ini dapat mencerminkan berbagai karakteristik menarik. Mulai dari kemampuan fokus yang lebih baik, kecenderungan untuk terorganisir, hingga penghargaan terhadap kesederhanaan dan pengalaman nyata.



Tentu saja, tidak semua orang yang menggunakan kertas akan memiliki ketujuh ciri tersebut. Namun, psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan sehari-hari sering kali memberikan petunjuk mengenai cara seseorang berpikir dan menjalani hidup.



