Jika Anak Anda yang Sudah Dewasa Hanya Mengirim Pesan Teks dan Tidak Pernah Menelepon, Mereka Mungkin Menghindari 7 Percakapan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era komunikasi digital, hubungan antara orang tua dan anak yang telah dewasa mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika dulu panggilan telepon menjadi cara utama untuk tetap terhubung, kini pesan teks sering kali menggantikannya. Bagi sebagian orang tua, perubahan ini bisa terasa dingin atau bahkan mengkhawatirkan—terutama jika anak jarang atau hampir tidak pernah menelepon.



Namun, sebelum langsung menyimpulkan bahwa hubungan Anda memburuk, penting untuk memahami bahwa preferensi komunikasi sering kali mencerminkan kebutuhan emosional dan psikologis seseorang. Dalam banyak kasus, anak-anak dewasa yang lebih memilih pesan teks mungkin secara tidak sadar menghindari jenis percakapan tertentu yang terasa sulit, tidak nyaman, atau memicu emosi.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (24/4), terdapat tujuh jenis percakapan yang cenderung dihindari oleh anak-anak dewasa ketika mereka memilih komunikasi singkat melalui teks dibandingkan percakapan telepon.



1. Percakapan Tentang Harapan dan Tekanan Keluarga



Banyak anak dewasa merasa terbebani oleh ekspektasi orang tua, baik terkait karier, pernikahan, maupun gaya hidup. Panggilan telepon sering membuka ruang untuk diskusi yang lebih mendalam—yang kadang berubah menjadi tekanan.



Pesan teks memberi mereka kendali: mereka bisa merespons secara singkat tanpa harus menghadapi pertanyaan lanjutan atau nada suara yang mungkin mengandung penilaian.



2. Diskusi Tentang Keputusan Hidup Besar



Topik seperti pindah kerja, hubungan asmara, atau keputusan finansial sering kali kompleks dan emosional. Anak dewasa mungkin menghindari membahasnya lewat telepon karena khawatir akan kritik, nasihat yang tidak diminta, atau konflik.



Melalui teks, mereka bisa menyampaikan informasi secara terbatas tanpa membuka ruang diskusi panjang.



3. Percakapan Emosional yang Mendalam



Tidak semua orang nyaman mengekspresikan emosi secara langsung, apalagi melalui suara. Panggilan telepon bisa terasa terlalu intens, terutama jika hubungan dengan orang tua memiliki sejarah komunikasi yang sulit.



Pesan teks memberikan jarak emosional yang membuat mereka merasa lebih aman.



4. Konflik yang Belum Terselesaikan



Jika ada masalah lama yang belum benar-benar diselesaikan, panggilan telepon bisa dengan cepat memicu kembali konflik tersebut. Anak dewasa mungkin memilih menghindarinya sama sekali dengan tetap menjaga komunikasi di level permukaan.



Teks memungkinkan mereka mempertahankan hubungan tanpa harus “membuka luka lama.”



5. Pertanyaan Pribadi yang Terlalu Dalam



Pertanyaan seperti “Kapan menikah?”, “Kenapa belum punya anak?”, atau “Kenapa pindah kerja?” bisa terasa menghakimi, meskipun niatnya baik.



Dengan menghindari telepon, anak bisa menghindari interogasi spontan dan memiliki waktu untuk menyusun jawaban—atau bahkan mengabaikannya.



6. Percakapan yang Memicu Rasa Bersalah



Beberapa orang tua, tanpa disadari, menggunakan komunikasi yang membuat anak merasa bersalah—misalnya dengan mengatakan bahwa mereka jarang pulang atau tidak cukup perhatian.



Panggilan telepon membuat emosi ini terasa lebih kuat karena ada intonasi dan respons langsung. Teks membantu anak menjaga jarak dari tekanan emosional tersebut.



7. Diskusi Tentang Batasan (Boundaries)



Menetapkan batasan dengan orang tua adalah salah satu hal paling sulit bagi anak dewasa. Ini bisa mencakup waktu, privasi, atau keputusan pribadi.



Percakapan seperti ini membutuhkan keberanian dan sering kali menimbulkan ketegangan. Dengan menghindari telepon, mereka juga menghindari kebutuhan untuk secara langsung menyatakan batasan tersebut.



Apa yang Bisa Dilakukan Orang Tua?



Memahami alasan di balik preferensi komunikasi anak adalah langkah pertama yang penting. Alih-alih memaksa perubahan, pendekatan yang lebih efektif adalah membangun rasa aman dan keterbukaan.



Beberapa hal yang bisa Anda coba:



Tunjukkan bahwa Anda menghargai cara komunikasi mereka, meskipun berbeda dari preferensi Anda

Hindari langsung memberi nasihat atau kritik

Gunakan pertanyaan terbuka yang tidak menghakimi

Sesekali tawarkan panggilan telepon, tapi tanpa tekanan

Bangun kembali kepercayaan melalui konsistensi dan empati

Penutup



Ketika anak dewasa lebih memilih pesan teks daripada telepon, itu bukan selalu tanda bahwa mereka menjauh. Sering kali, itu adalah cara mereka melindungi diri dari percakapan yang terasa sulit atau tidak nyaman.



Dengan memahami dinamika psikologis di baliknya, orang tua dapat menyesuaikan pendekatan mereka—menciptakan hubungan yang tetap hangat, meskipun melalui layar.



