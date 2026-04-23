Apakah Anda Lahir Tahun 1988 atau 1993? Ini Alasan Anda Disebut Generasi Pembaharu

JawaPos.com - Tahun lahir 1988-1990 dan 1993 disebut generasi pembaharu. Astrologi ungkap rahasia misi hidup dan kekuatan kosmik yang membentuk karakter unik ini.

Konten: JawaPos.com - Dalam dunia astrologi, tanggal lahir bukan sekadar angka di akta. Banyak ahli percaya bahwa momen Anda lahir adalah "cetak biru" energi yang menentukan peran besar seseorang di dunia.

Menurut ahli astrologi Sai Avani, ada periode tahun tertentu yang dianggap memiliki pengaruh kosmik paling kuat dalam sejarah modern. Orang-orang yang lahir di tahun-tahun ini diyakini memiliki "misi khusus" karena posisi planet-planet besar pada saat itu berada dalam kondisi langka.

Dikutip dari YourTango, energi inilah yang membentuk karakter mereka menjadi sosok pendobrak aturan lama. Penasaran apakah tahun kelahiran Anda termasuk di dalamnya?

Ledakan Energi 1988-1990: Generasi Pembaharu Dunia

Periode 1988 hingga 1990 mencatat fenomena astrologi yang jarang terjadi: stellium Capricorn. Saat itu, tiga planet besar—Saturnus, Uranus, dan Neptunus—berkumpul di titik yang sama.

Avani menyebut mereka yang lahir di rentang waktu ini sebagai generasi "pembaharu dan pencipta tren." Secara historis, periode ini memang penuh gejolak yang meruntuhkan tatanan dunia lama.

"Peristiwa itu benar-benar mewakili pembongkaran struktur otoriter lama di dunia dan pergerakan menuju sistem globalisasi yang lebih kolektif," ujar Avani, merujuk pada peristiwa besar seperti runtuhnya Tembok Berlin.