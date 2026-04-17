Irfan Ferdiansyah
18 April 2026, 02.38 WIB

Jika Anda Tidak Memiliki Teman Dekat dalam Hidup, Anda Mungkin Menunjukkan 8 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tidak memiliki teman dekat (Freepik/Tuiphotoengineer) - Image

Ilustrasi seseorang yang tidak memiliki teman dekat (Freepik/Tuiphotoengineer)

JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki lingkaran pertemanan yang erat. Di permukaan, hidup tanpa teman dekat mungkin tampak biasa saja, Anda tetap bekerja, beraktivitas, dan berinteraksi dengan orang lain. Namun, menurut psikologi, ada beberapa perilaku halus yang sering muncul pada individu yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan orang lain.

Perilaku ini sering kali tidak disadari, tetapi dapat memberikan petunjuk tentang kebutuhan sosial dan emosional yang belum terpenuhi.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat delapan tanda halus tersebut.

1. Terbiasa Menyimpan Segala Sesuatu Sendiri

Orang yang tidak memiliki teman dekat cenderung memproses emosi secara internal. Mereka jarang berbagi cerita, baik tentang kebahagiaan maupun kesulitan.

Alih-alih curhat, mereka lebih memilih:

Menulis di jurnal
Memikirkan sendiri solusi masalah
Mengalihkan perhatian ke pekerjaan atau aktivitas lain

Meskipun terlihat mandiri, kebiasaan ini bisa membuat beban emosional menumpuk.

2. Merasa Canggung dalam Percakapan Personal

Berbicara tentang topik ringan mungkin tidak masalah, tetapi ketika percakapan mulai menyentuh hal yang lebih pribadi, mereka sering merasa tidak nyaman.

Mereka mungkin:

Menghindari pertanyaan mendalam
Mengalihkan topik
Memberikan jawaban singkat

Ini terjadi karena mereka tidak terbiasa membuka diri secara emosional.

3. Sangat Mandiri (Kadang Terlalu Mandiri)

Kemandirian adalah hal positif, tetapi dalam konteks ini, bisa menjadi mekanisme pertahanan.

Mereka cenderung:

Tidak meminta bantuan meskipun membutuhkan
Menganggap bergantung pada orang lain sebagai kelemahan
Lebih percaya diri mengandalkan diri sendiri

Padahal, secara psikologis, manusia tetap membutuhkan koneksi sosial.

4. Sulit Mempercayai Orang Lain

Kurangnya hubungan dekat sering berkaitan dengan kepercayaan yang rendah terhadap orang lain.

Tanda-tandanya:

Selalu waspada terhadap niat orang
Takut disakiti atau dikecewakan
Membutuhkan waktu sangat lama untuk merasa nyaman

Hal ini bisa berasal dari pengalaman masa lalu atau pola hubungan sebelumnya.

5. Menghabiskan Banyak Waktu Sendirian (dan Menikmatinya)

Mereka tidak hanya sendirian, mereka juga terbiasa dengan itu.

Aktivitas seperti:

Menonton sendiri
Makan sendiri
Jalan sendiri

Menjadi hal yang normal. Menikmati kesendirian bukanlah masalah, tetapi jika itu menjadi satu-satunya pilihan, bisa menunjukkan keterbatasan koneksi sosial.

6. Sensitif terhadap Penolakan Sosial

Menariknya, meskipun tampak mandiri, mereka sering lebih sensitif terhadap penolakan.

Contohnya:

Merasa tersinggung jika tidak diajak
Overthinking setelah interaksi sosial
Menganggap respons orang lain sebagai tanda tidak suka

Ini terjadi karena kebutuhan akan koneksi tetap ada, meski tidak terpenuhi.

7. Kesulitan Mempertahankan Hubungan

Bukan hanya sulit membangun hubungan dekat, tetapi juga mempertahankannya.

Mereka mungkin:

Jarang menghubungi orang lain terlebih dahulu
Tidak tahu bagaimana menjaga komunikasi
Menjauh ketika hubungan mulai intens

Akibatnya, hubungan yang berpotensi dekat sering tidak berkembang.

8. Merasa "Baik-Baik Saja" Tapi Kadang Kosong

Secara umum, mereka bisa merasa hidup berjalan normal. Namun, ada momen-momen tertentu misalnya saat melihat orang lain berbagi cerita atau merayakan sesuatu, muncul perasaan kosong yang sulit dijelaskan.

Perasaan ini biasanya:

Datang tiba-tiba
Sulit diungkapkan
Cepat disembunyikan kembali

Ini adalah sinyal bahwa kebutuhan emosional belum sepenuhnya terpenuhi.

Penutup

Tidak memiliki teman dekat bukan berarti ada yang "salah" dengan Anda. Setiap orang memiliki perjalanan sosial yang berbeda. Namun, memahami tanda-tanda ini bisa membantu Anda lebih sadar akan kebutuhan emosional diri sendiri.

Psikologi menunjukkan bahwa koneksi manusia bukan hanya soal jumlah teman, tetapi kualitas hubungan. Bahkan satu hubungan yang tulus sudah cukup untuk memberikan dampak besar pada kesejahteraan mental.

Jika Anda mengenali beberapa tanda di atas dalam diri Anda, itu bukan label, melainkan kesempatan untuk memahami diri lebih dalam dan, jika diinginkan, perlahan membangun koneksi yang lebih bermakna.
 

Editor: Candra Mega Sari
