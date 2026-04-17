Jika Anda Tidak Memiliki Teman Dekat dalam Hidup, Anda Mungkin Menunjukkan 8 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki lingkaran pertemanan yang erat. Di permukaan, hidup tanpa teman dekat mungkin tampak biasa saja, Anda tetap bekerja, beraktivitas, dan berinteraksi dengan orang lain. Namun, menurut psikologi, ada beberapa perilaku halus yang sering muncul pada individu yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan orang lain.



Perilaku ini sering kali tidak disadari, tetapi dapat memberikan petunjuk tentang kebutuhan sosial dan emosional yang belum terpenuhi.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), terdapat delapan tanda halus tersebut.

1. Terbiasa Menyimpan Segala Sesuatu Sendiri



Orang yang tidak memiliki teman dekat cenderung memproses emosi secara internal. Mereka jarang berbagi cerita, baik tentang kebahagiaan maupun kesulitan.



Alih-alih curhat, mereka lebih memilih:



Menulis di jurnal

Memikirkan sendiri solusi masalah

Mengalihkan perhatian ke pekerjaan atau aktivitas lain



Meskipun terlihat mandiri, kebiasaan ini bisa membuat beban emosional menumpuk.



2. Merasa Canggung dalam Percakapan Personal



Berbicara tentang topik ringan mungkin tidak masalah, tetapi ketika percakapan mulai menyentuh hal yang lebih pribadi, mereka sering merasa tidak nyaman.



Mereka mungkin:



Menghindari pertanyaan mendalam

Mengalihkan topik

Memberikan jawaban singkat



Ini terjadi karena mereka tidak terbiasa membuka diri secara emosional.



3. Sangat Mandiri (Kadang Terlalu Mandiri)



Kemandirian adalah hal positif, tetapi dalam konteks ini, bisa menjadi mekanisme pertahanan.



Mereka cenderung:



Tidak meminta bantuan meskipun membutuhkan

Menganggap bergantung pada orang lain sebagai kelemahan

Lebih percaya diri mengandalkan diri sendiri



Padahal, secara psikologis, manusia tetap membutuhkan koneksi sosial.



4. Sulit Mempercayai Orang Lain



Kurangnya hubungan dekat sering berkaitan dengan kepercayaan yang rendah terhadap orang lain.



Tanda-tandanya:



Selalu waspada terhadap niat orang

Takut disakiti atau dikecewakan

Membutuhkan waktu sangat lama untuk merasa nyaman



Hal ini bisa berasal dari pengalaman masa lalu atau pola hubungan sebelumnya.