Jika Seorang Pria Benar-Benar Tertarik Padamu, Dia Hampir Selalu Akan Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ketertarikan dalam hubungan tidak selalu diungkapkan secara langsung lewat kata-kata. Banyak pria justru menunjukkan perasaan mereka melalui tindakan, kebiasaan kecil, dan pola komunikasi yang konsisten. Dalam psikologi, perilaku sering kali menjadi indikator yang lebih jujur dibanding ucapan semata. Jika kamu sedang bertanya-tanya apakah seorang pria benar-benar tertarik padamu, ada beberapa tanda yang hampir selalu muncul. Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (15/4), terdapat delapan perilaku yang secara psikologis menunjukkan ketertarikan yang tulus.

1. Dia Memberikan Perhatian Penuh saat Bersamamu



Salah satu tanda paling jelas adalah fokusnya. Ketika seorang pria benar-benar tertarik, dia akan hadir secara utuh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Dia mendengarkan dengan serius, mengingat detail kecil yang kamu ceritakan, dan tidak mudah terdistraksi oleh ponsel atau hal lain.



Dalam psikologi, ini disebut sebagai active engagement, yaitu keterlibatan penuh yang biasanya muncul ketika seseorang merasa tertarik secara emosional.



2. Dia Konsisten Menghubungimu



Bukan hanya sering menghubungi, tetapi juga konsisten. Dia tidak tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Pola komunikasi yang stabil menunjukkan bahwa kamu menjadi prioritas dalam pikirannya.



Ketertarikan yang nyata cenderung menghasilkan perilaku yang dapat diprediksi, bukan yang membingungkan atau naik turun tanpa alasan.



3. Dia Mencari Alasan untuk Menghabiskan Waktu Bersamamu



Pria yang tertarik akan berusaha menciptakan momen kebersamaan, bahkan dari hal-hal sederhana. Entah itu mengajak makan, jalan santai, atau sekadar ngobrol lama.



Secara psikologis, ini berkaitan dengan proximity seeking behavior, yaitu dorongan alami untuk dekat dengan orang yang disukai.



4. Bahasa Tubuhnya Terbuka dan Mengarah ke Kamu



Bahasa tubuh sering kali lebih jujur daripada kata-kata. Jika dia sering menghadap ke arahmu, menjaga kontak mata, tersenyum, atau tanpa sadar mendekatkan diri, itu adalah sinyal kuat ketertarikan.



Penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung secara tidak sadar “mengarah” ke orang yang mereka sukai, baik melalui posisi tubuh maupun gerakan kecil.



5. Dia Tertarik dengan Kehidupan Pribadimu



Dia tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri. Sebaliknya, dia ingin tahu tentang kamu, minatmu, pengalamanmu, bahkan hal-hal kecil yang mungkin tidak dianggap penting.



Ini menunjukkan adanya emotional curiosity, yaitu keinginan untuk memahami seseorang lebih dalam, yang merupakan dasar dari ketertarikan emosional.

