Perempuan yang Menikahi Orang yang Salah Sering Mengatakan Mereka Mengabaikan 8 Firasat Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernikahan sering dianggap sebagai keputusan terbesar dalam hidup seseorang. Namun, tidak semua pernikahan berakhir bahagia. Banyak perempuan yang akhirnya menyadari bahwa mereka menikahi orang yang salah, dan yang lebih menyakitkan, mereka sering mengakui bahwa sebenarnya mereka sudah "merasakan sesuatu yang tidak beres" sejak awal.



Dalam psikologi, firasat atau intuisi bukan sekadar perasaan tanpa dasar. Itu adalah hasil dari pengalaman, pola yang dikenali otak, serta sinyal emosional yang muncul secara bawah sadar. Sayangnya, banyak orang mengabaikannya demi cinta, harapan, atau tekanan sosial.



Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (15/4), terdapat 8 firasat yang paling sering diabaikan oleh perempuan sebelum menikah dengan orang yang ternyata tidak tepat.

1. Merasa Tidak Sepenuhnya Menjadi Diri Sendiri



Salah satu tanda paling awal adalah ketika seseorang merasa harus "berubah" agar diterima oleh pasangannya.



Dalam hubungan yang sehat, seseorang seharusnya merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. Namun, perempuan yang menikahi orang yang salah sering menyadari bahwa mereka:



Menyembunyikan pendapat

Mengubah kepribadian

Takut menunjukkan sisi asli diri



Psikologi menyebut ini sebagai kehilangan autentisitas, yang dalam jangka panjang bisa menyebabkan stres dan ketidakbahagiaan.



2. Ada Perasaan Tidak Nyaman yang Tidak Bisa Dijelaskan



Banyak perempuan mengatakan, "Aku tidak tahu kenapa, tapi ada yang terasa salah."



Ini adalah intuisi bekerja. Otak menangkap sinyal-sinyal kecil seperti:



Nada bicara

Bahasa tubuh

Inkonsistensi perilaku



Namun karena tidak bisa dijelaskan secara logis, firasat ini sering diabaikan.



3. Terlalu Sering Memberi Alasan untuk Perilaku Pasangan



Ketika seseorang terus-menerus berkata:



"Dia sebenarnya baik kok…"

"Dia cuma lagi stres…"

"Nanti juga berubah…"



Ini adalah tanda rasionalisasi berlebihan.



Dalam psikologi, ini disebut cognitive dissonance, usaha untuk menenangkan diri saat realitas tidak sesuai dengan harapan.



4. Nilai Hidup yang Tidak Sejalan



Perbedaan kecil itu normal. Tapi perbedaan dalam hal fundamental seperti:



Cara memandang keluarga

Keuangan

Komitmen

Agama atau prinsip hidup adalah sesuatu yang sangat krusial.



Banyak perempuan mengabaikan ini karena berpikir cinta bisa mengatasi segalanya. Namun dalam jangka panjang, ketidaksejajaran nilai adalah salah satu penyebab utama konflik pernikahan.



5. Merasa Lebih Sering Cemas daripada Tenang



Hubungan yang sehat memberikan rasa aman, bukan kecemasan.



Jika sebelum menikah seseorang sering merasa:



Gelisah

Takut kehilangan

Khawatir berlebihan terhadap pasangan



Ini bisa menjadi tanda hubungan yang tidak stabil secara emosional.



Psikologi hubungan menyebut ini sebagai anxious attachment pattern, yang sering berujung pada hubungan yang tidak sehat.



6. Mengabaikan "Red Flags" karena Takut Kehilangan



"Red flags" adalah tanda bahaya seperti:



Sifat posesif

Kurang menghargai

Mudah marah

Tidak konsisten



Namun banyak perempuan mengabaikannya dengan alasan:



Sudah terlalu lama bersama

Takut mulai dari awal lagi

Tekanan usia atau keluarga



Ini dikenal sebagai sunk cost fallacy, bertahan hanya karena sudah banyak berinvestasi, bukan karena hubungan itu sehat.



7. Lingkungan Terdekat Memberi Peringatan



Sering kali, teman atau keluarga melihat sesuatu yang tidak kita lihat.



Kalimat seperti:



"Kamu yakin sama dia?"

"Ada yang aneh dari dia," sering diabaikan karena dianggap tidak memahami hubungan tersebut.



Padahal, perspektif luar bisa lebih objektif dan bebas dari bias emosional.