Bayangkan Anda Masuk ke Ruang Psikolog dan Dipersilahkan Duduk, Kursi Mana yang Anda Pilih? Ternyata Bisa Bocorkan Sisi Tersembunyi Diri Anda

JawaPos.com - Tes kepribadian kali ini lebih spesifik dan membuat Anda berimajinasi, bersiaplah!. Bayangkan jika Anda masuk ke ruang psikolog dan dipersilahkan duduk.



Dari beberapa tempat duduk yang tersedia, Anda akan duduk di kursi nomor berapa? Tanpa sadar, kursi yang Anda pilih membocorkan sisi tersembunyi diri Anda untuk pertama kali di hadapan psikolog.



Dilansir JawaPos.com dari dasha.takisho pada Selasa (14/4), berikut ini arti dibalik masing-masing kursi pilihan Anda saat di ruang Psikolog.

Menandakan Anda mudah menerima orang lain. Anda percaya, merasa secara mendalam, serta tidak takut dengan kerentanan.Anda mampu mengekspresikan perasaan, meminta bantuan, dan membuka hati terlebih dahulu. Tidak heran bila Anda terlalu cepat dekat dengan orang lain, meski pada akhirnya itu membuat Anda sakit.Jadi, belajarlah untuk memperlambat, karena tidak semua orang siap untuk kedalaman Anda.Kursi nomor dua yang berada di tengah menandakan keseimbangan. Anda tidak menjauh dari orang lain, namun juga tidak kehilangan diri sendiri.Anda tahu dengan persis kapan harus terbuka dan kapan harus menunggu. Anda mampu merasakan diri sendiri sekaligus orang lain.Ini adalah posisi yang sehat. Kesadaran menjadi kekuatan Anda. Pertahankan itu!.Memilih kursi yang letaknya sedikit ke samping mencerminkan Anda yang tidak nyaman dengan perhatian langsung. Terlihat sepenuhnya terasa terlalu intens untuk Anda.Itu sebabnya Anda memilih duduk di kursi nomor tiga, karena Anda tetap dekat, namun tidak sepenuhnya. Anda memberi, tapi dengan batasan.Ada ketegangan yang tenang dalam diri Anda. Maksudnya, Anda menginginkan kedekatan, tapi juga membutuhkan rasa aman.Anda yang memilih kursi ini, belajarlah untuk tetap hadir. Terlihat bukanlah bahaya.Memilih duduk di kursi ini menandakan pribadi Anda yang membutuhkan jarak untuk merasa aman. Kedekatan terasa seperti risiko bagi Anda.Mungkin di masa lalu orang-orang terdekat telah menyakiti Anda. Itu sebabnya Anda menjaga Jarak, bahkan ketika Anda menginginkan cinta.Anda mungkin memilih orang yang tidak bersedia atau pergi lebih dulu. Tapi, ingatlah, tidak semua orang seperti itu. Jadi, belajarlah membiarkan seseorang untuk mendekat perlahan.Memilih kursi di sudut ruangan menunjukkan kontrol atau keamanan. Ini mencerminkan kepribadian yang mengamati semuanya, tetap waspada, dan hanya mengandalkan diri sendiri.Meski kursinya terlihat nyaman, namun bersantai terasa seperti kerentanan bagi Anda. Mungkin, Anda pernah dirugikan oleh kerentanan.Perlu Anda ketahui, Anda orang yang kuat, tapi sebenarnya lelah. Anda tidak perlu mengendalikan semuanya untuk merasa aman.***