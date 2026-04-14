Irfan Ferdiansyah
14 April 2026, 16.54 WIB

8 Hal Kecil yang Tanpa Anda Sadari Membuat Orang Merasa Nyaman di Sekitar Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Sering kali kita mengira bahwa untuk membuat orang lain merasa nyaman, kita harus melakukan sesuatu yang besar: menjadi sangat lucu, pintar berbicara, atau tampil sempurna. Padahal, menurut psikologi, justru hal-hal kecil yang tampak sepele sering menjadi penentu utama apakah seseorang merasa aman, diterima, dan nyaman di dekat kita.

Menariknya, banyak dari kebiasaan ini mungkin sudah Anda lakukan—tanpa sadar.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (12/6), terdapat delapan di antaranya.

1. Anda Mendengarkan Tanpa Memotong

Tanpa disadari, ketika Anda membiarkan orang lain menyelesaikan kalimatnya tanpa disela, Anda sedang memberi sinyal penting: “Apa yang kamu katakan itu penting.”

Dalam psikologi komunikasi, ini disebut sebagai active listening. Orang cenderung merasa dihargai ketika mereka didengarkan sepenuhnya. Bahkan diam Anda bisa terasa lebih hangat daripada respons panjang yang terburu-buru.

Hal kecil seperti mengangguk, memberi jeda, dan tidak langsung menyela membuat orang merasa aman untuk terbuka.

2. Anda Memberi Kontak Mata yang Cukup (Tidak Berlebihan)

Kontak mata adalah bahasa nonverbal yang kuat. Ketika Anda melihat seseorang saat berbicara, Anda menunjukkan kehadiran dan ketulusan.

Namun menariknya, kenyamanan muncul bukan dari tatapan intens yang terus-menerus, melainkan dari keseimbangan—melihat, lalu sesekali mengalihkan pandangan secara natural.

Ini membuat interaksi terasa manusiawi, bukan mengintimidasi.

3. Anda Mengingat Hal Kecil Tentang Orang Lain

Mengingat detail kecil seperti:

“Kemarin kamu bilang lagi sibuk kerjaan ya?”
“Gimana kabar ibumu sekarang?”

Hal-hal seperti ini memberi efek besar secara emosional. Dalam psikologi sosial, ini berkaitan dengan perasaan diakui (validation).

Orang merasa “terlihat” ketika Anda mengingat hal-hal kecil tentang mereka.

4. Anda Tidak Terburu-buru Menghakimi

Saat seseorang bercerita, Anda mungkin tidak langsung memberi penilaian seperti:

“Harusnya kamu begini…”
“Itu salahmu sih…”

Sebaliknya, Anda memberi ruang. Sikap ini menciptakan psychological safety, yaitu kondisi di mana seseorang merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi.

Tanpa Anda sadari, ini membuat orang lebih nyaman berada di dekat Anda dibandingkan orang lain.

5. Anda Tersenyum Secara Tulus

Senyum kecil yang tulus—bukan yang dipaksakan—memiliki efek menular secara emosional. Dalam ilmu psikologi, ini terkait dengan mirror neurons, di mana otak orang lain cenderung “meniru” emosi yang mereka lihat.

Senyum Anda bisa:

Menurunkan ketegangan
Membuat suasana lebih ringan
Memberi kesan ramah dan terbuka

Dan yang menarik, Anda mungkin melakukannya tanpa sadar.

6. Anda Memberi Ruang dalam Percakapan

Tidak semua orang nyaman dengan percakapan yang terus mengalir tanpa jeda. Ketika Anda tidak memaksakan obrolan dan memberi ruang hening yang natural, Anda sebenarnya menunjukkan kedewasaan sosial.

Keheningan yang nyaman adalah tanda bahwa dua orang tidak perlu “berusaha keras” untuk tetap terhubung.

Ini justru menciptakan kedekatan yang lebih dalam.

7. Nada Suara Anda Tenang dan Stabil

Bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya sangat memengaruhi perasaan orang lain.

Nada suara yang:

Tidak terburu-buru
Tidak terlalu tinggi
Tidak penuh tekanan

memberi sinyal bahwa situasi aman.

Secara biologis, ini membantu menenangkan sistem saraf orang lain, membuat mereka lebih rileks di sekitar Anda.

8. Anda Tidak Berusaha Terlihat Sempurna

Ironisnya, orang justru merasa lebih nyaman dengan seseorang yang tidak terlihat “terlalu sempurna”.

Ketika Anda:

Bisa tertawa atas kesalahan sendiri
Tidak selalu ingin terlihat benar
Mau mengakui ketidaktahuan

Anda menciptakan suasana yang lebih manusiawi.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan authenticity—keaslian diri. Dan keaslian adalah salah satu faktor terkuat dalam membangun koneksi emosional.

Penutup

Kenyamanan bukanlah sesuatu yang selalu diciptakan melalui usaha besar. Ia sering muncul dari detail kecil yang konsisten dan tulus.

Mungkin Anda tidak menyadari bahwa:

Cara Anda mendengarkan
Cara Anda diam
Cara Anda tersenyum

…semuanya sedang membangun ruang aman bagi orang lain.


Dan di dunia yang sering terasa cepat dan penuh tekanan, menjadi seseorang yang membuat orang lain merasa nyaman adalah kualitas yang sangat berharga.***

