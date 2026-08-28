KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Pemkab Bogor, Sita Dokumen Pengadaan

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan dalam rangkaian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Penggeledahan kali ini menyasar kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, pada Jumat (28/8).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara yang tengah disidik.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor, hari ini Jumat (28/8), Penyidik kembali melakukan giat penggeledahan," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (28/8).

Budi menjelaskan, lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan kali ini adalah kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menelusuri sejumlah informasi dan bukti yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi.

"Kali ini, penyidik menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor," ujarnya.

Menurut Budi, penggeledahan dilakukan untuk mencari serta menemukan alat bukti maupun petunjuk yang dinilai relevan dengan perkara. Bukti tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor.