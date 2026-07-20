Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Terjaring OTT KPK, Ruangan Disegel hingga Dikabarkan Hilang usai Nobar Final Pildun

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, pada Senin (20/7). Kegiatan penindakan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

"Benar," singkat Fitroh dikonfirmasi, JawaPos.com.

Meski demikian, Fitroh masih enggan mengungkap pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut. Operasi senyap itu diduga melibatkan unsur penyelenggara dan pihak swasta.

Ruang kerja Bupati hingga Kadis PUPRPKP Lombok Barat disegel KPK Ruang kerja Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dan Ruang Kerja Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat disegel KPK, pada Senin (20/7). Penyegelan itu dilakukan bersamaan dengan giat tangkap tangan di wilayah tersebut.

"Kami dapat informasinya pagi tadi. Makanya kami juga kaget," ujar salah satu pejabat eselon II Pemkab Lombok Barat, sebagaimana dikutip Lombok Post (Jawa Pos Grup).

Bahkan, Kepala dinas dan sekretaris dinas disebut menjadi salah satu pihak yang diperiksa tim penindakan KPK.

"Ada dua mobil yang datang tadi pagi. Pak Sekretaris dan pak kadis ikut masuk ke sana," ucap pegawai.

Bupati menghilang usai nobar final piala dunia 2026 Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat, Akhmad Saikhu, mengakui bahwa Bupati tidak ada kabar setalah mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2026 di halaman kantor Bupati Lombok Barat pada Senin subuh (20/7).