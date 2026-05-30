Bareskrim Polri Periksa Seorang Asisten Pribadi YouTuber, Akui Sudah Beli 20 Tabung Whip Pink

JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri masih terus mendalami kasus peredaran gas nitrous oxide atau N20 merk Whip Pink. Belum lama, seorang perempuan berinisial CD yang bekerja sebagai asisten pribadi YouTuber turut menjalani pemeriksaan.

Menurut Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap, CD terdata pernah melakukan pembelian Whip Punk dalam jumlah cukup banyak. Jumlahnya mencapai puluhan tabung. Kepada polisi, dia mengaku menggunakan gas tersebut bersama teman-temannya.

”CD sudah memenuhi panggilan dan hadir Jumat (22/5) kemarin. Yang bersangkutan telah membeli Whip Pink sebanyak 20 tabung pada akhir tahun 2025 dan awal 2026,” ungkap Kombes Zulkarnain dikutip pada Sabtu (30/5).

Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menyatakan bahwa CD membeli produk yang dikenal sebagai gas tawa tersebut dalam ukuran 640 gram-950 gram. Selain teman-temannya, CD menggunakan gas tawa itu bersama pegawai lainnya.

”Dipakai bersama teman-teman dan pegawainya,” terang Zulkarnain.

Berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, CD mengaku mendapatkan Whip Pink dari hasil pencarian sederhana di internet. Semula dia mencari produk itu dengan kata kunci Whip Cream. Dari hasil pencarian itu, dia diarahkan bertransaksi lewat WhatsApp.

”Mengisi format pesanan, mentransfer via mobile banking pribadi, dan barang diantar oleh kurir dalam waktu sekitar satu jam,” bebernya.

Menurut Zulkarnain, produk tersebut dijual oleh admin PT Suplaindo Sukses Sejahtera (SSS). Kepada polisi, CD pun menjelaskan cara penggunaan gas tawa tersebut. Yakni menggunakan nozzle atau alat khusus penyalur gas yang dihirup lewat mulut.