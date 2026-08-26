Ada Demo AMPB di DPR Besok, Ini Jalur Alternatif Lengkap Agar Terhindar Macet

Kondisi kaca mobil bus Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang pecah dilempar orang tidak di kenal di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiagakan 120 petugas dan menyiapkan skema rekayasa lalu lintas situasional untuk mengantisipasi potensi kemacetan akibat demonstrasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di kawasan DPR/MPR RI pada Kamis (27/8) besok.
Langkah antisipasi ini terbagi dalam tiga zona pengamanan. Petugas bertugas secara bergantian dalam dua shift (pukul 07.00–13.00 WIB dan 13.00–19.00 WIB) di Zona 3 untuk mengurai arus kendaraan di titik-titik krusial.
"Kami mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi perjalanan, khususnya yang akan melintasi kawasan terdampak aksi. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi dan pergerakan massa di lapangan," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, Rabu (26/8).
Zona 1 & Zona 3 – Kawasan DPR/MPR RI
Dampak penutupan/kepadatan berada di Jalan Letjen S. Parman sisi selatan (Semanggi hingga Simpang Slipi).
-Dari Arah Tomang ke Cawang: Dialihkan melalui Jalan Tomang Raya – Jalan Balikpapan – Jalan Suryopranoto – Jalan Juanda.
- Dari Arah Cawang ke Tomang: Dialihkan melalui Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Sisingamangaraja – Jalan Asia Afrika – Jalan Patal Senayan.
-Dari Arah Blok M ke Tomang: Dialihkan melalui Jalan Sisingamangaraja – Jalan Asia Afrika – Jalan Patal Senayan, atau memanfaatkan Jalan Jenderal Gatot Subroto ke arah Cawang.
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Jawa Pos
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