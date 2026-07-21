Detik-Detik Pengendara Motor Listrik Tewas Tertabrak Truk di Palmerah

JawaPos.com - Kecelakaan maut yang melibatkan satu unit truk bak dan motor listrik terjadi di Jalan Kemanggisan Raya, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (21/7) siang. Insiden tragis tersebut mengakibatkan sopir ojek online meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat di bagian kepala.

Peristiwa naas tersebut berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB, persis di jalur arah timur dekat Bank BCA Kemanggisan. Korban meninggal dunia diketahui berinisial MRA, 18, seorang warga Kelurahan Kemanggisan, Palmerah.

Kronologi Kejadian: Truk Mendadak Pindah Lajur Kanit Gakkum Satlantas Polres Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto menuturkan, insiden bermula ketika truk dengan nomor polisi B-9655-BYU yang dikemudikan SJM, 28, melaju dari arah barat menuju ke timur.

Setibanya di dekat Bank BCA, pengemudi truk berpindah jalur dari kanan ke kiri. Di saat bersamaan, korban MRA yang mengendarai sepeda motor listrik bernomor polisi B-4420-SVF sedang melaju lurus di lajur kiri.

Seketika benturan tak terhindarkan terjadi. Truk bak tersebut menabrak sepeda motor listrik yang ada di sisi kirinya hingga menyebabkan korban jatuh dan mengalami luka fatal.

"Pengendara sepeda motor listrik mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia di TKP," ujarnya, Selasa (21/7).

Polisi Gelar Olah TKP dan Amankan Barang Bukti Petugas piket Yanmas Laka Tim 2 Satlantas Polres Metro Jakarta Barat yang menerima laporan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan cepat. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk penanganan medis dan visum et repertum.

Selain evakuasi korban, kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Barbuk yang disita meliputi satu unit truk Mitsubishi beserta STNK, satu unit motor listrik milik korban, serta SIM A dan SIM C milik masing-masing pengemudi.