Usai Datangi Kejari, Kapolres Jakpus Langsung Sambangi Markas Kodim, Ada Apa?

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung langsung menyambangi Markas Kodim 0501/Jakarta Pusat, Selasa (14/7). (Istimewa)
JawaPos.com - Usai mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung langsung menyambangi Markas Kodim 0501/Jakarta Pusat, Selasa (14/7).
Rangkaian konsolidasi ini dilakukan tepat sehari setelah pertemuan antara Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung.
Rombongan utama Polres Metro Jakarta Pusat yang dipimpin Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung bersama Wakapolres AKBP Eko Yulianto disambut hangat oleh Dandim 0501/Jakarta Pusat Kolonel Inf. Ahmad Alam Budiman.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab ini fokus pada penguatan stabilitas keamanan di wilayah ibu kota.
Menurut Reynold, hubungan erat antara Korps Bhayangkara dan TNI merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjaga ketertiban masyarakat.
"Silaturahmi ini menjadi wujud kebersamaan dan komitmen kami untuk terus menjaga kekompakan serta memperkuat sinergitas TNI-Polri demi terciptanya situasi Jakarta Pusat yang aman, tertib, dan kondusif," ujar Reynold, Selasa (14/7).
Senada dengan Kapolres, Dandim 0501/Jakarta Pusat Kolonel Inf. Ahmad Alam Budiman juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam menjaga komunikasi antar-institusi tersebut.
"Kami berharap komunikasi dan kebersamaan yang telah terjalin baik selama ini terus dipertahankan, sehingga TNI dan Polri selalu solid dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tegas Ahmad Alam Budiman.
Realisasi Langsung Perintah Kapolri dan Jaksa AgungSebelum merapat ke markas TNI, pada hari yang sama, Kombes Pol. Reynold memboyong gerbong pejabat utamanya untuk berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Antonius Despinola.
Langkah ini menjadi implementasi dari instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang meminta seluruh jajaran kepolisian di tingkat wilayah untuk mempererat silaturahmi dengan Korps Adhyaksa, pasca-pertemuan formal di tingkat pusat pada Senin (13/7).
"Silaturahmi ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Komunikasi dan koordinasi yang baik akan membuat proses penegakan hukum semakin profesional, cepat, tepat, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," jelas Reynold. (*)
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu