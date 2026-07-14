Usai Datangi Kejari, Kapolres Jakpus Langsung Sambangi Markas Kodim, Ada Apa?

JawaPos.com - Usai mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung langsung menyambangi Markas Kodim 0501/Jakarta Pusat, Selasa (14/7).

Rangkaian konsolidasi ini dilakukan tepat sehari setelah pertemuan antara Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung.

Rombongan utama Polres Metro Jakarta Pusat yang dipimpin Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung bersama Wakapolres AKBP Eko Yulianto disambut hangat oleh Dandim 0501/Jakarta Pusat Kolonel Inf. Ahmad Alam Budiman.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab ini fokus pada penguatan stabilitas keamanan di wilayah ibu kota.

Menurut Reynold, hubungan erat antara Korps Bhayangkara dan TNI merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjaga ketertiban masyarakat.

"Silaturahmi ini menjadi wujud kebersamaan dan komitmen kami untuk terus menjaga kekompakan serta memperkuat sinergitas TNI-Polri demi terciptanya situasi Jakarta Pusat yang aman, tertib, dan kondusif," ujar Reynold, Selasa (14/7).

Senada dengan Kapolres, Dandim 0501/Jakarta Pusat Kolonel Inf. Ahmad Alam Budiman juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam menjaga komunikasi antar-institusi tersebut.

"Kami berharap komunikasi dan kebersamaan yang telah terjalin baik selama ini terus dipertahankan, sehingga TNI dan Polri selalu solid dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tegas Ahmad Alam Budiman.

Realisasi Langsung Perintah Kapolri dan Jaksa AgungSebelum merapat ke markas TNI, pada hari yang sama, Kombes Pol. Reynold memboyong gerbong pejabat utamanya untuk berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Antonius Despinola.

Langkah ini menjadi implementasi dari instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang meminta seluruh jajaran kepolisian di tingkat wilayah untuk mempererat silaturahmi dengan Korps Adhyaksa, pasca-pertemuan formal di tingkat pusat pada Senin (13/7).