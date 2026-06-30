Si Jago Merah Mengamuk di Kawasan Pergudangan Cakung, 16 Unit Mobil Pemadam dan 80 Personil Dkerahkan untuk Padamkan Api

JawaPos.com - Kebakaran melanda gudang di kawasan Cakung, sejak Senin (29/6) malam hingga Selasa dini hari. Untuk mengatasi amukan 'Si Jago Merah', sebanyak 80 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) dikerahkan .

"Api berhasil kami padamkan dengan 16 unit pemadam kebakaran dan 80 personel. Kebakaran diinformasikan Senin malam pukul 22.35 WIB. Api berhasil dipadamkan Selasa dini hari pukul 03.57 WIB," kata Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid saat dikonfirmasi di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa (30/6).

Usai menerima laporan kebakaran di gudang PT Sayap Mas Utama III, kata dia, petugas langsung mengerahkan satu unit pemadam sebagai respons awal.

Petugas tiba di lokasi pukul 22.48 WIB dan langsung melakukan pemadaman sekitar pukul 22.49 WIB. Besarnya api membuat proses pemadaman berlangsung selama kurang lebih lima jam.

"Api akhirnya berhasil dilokalisasi pada pukul 00.35 WIB. Selanjutnya petugas melakukan proses pendinginan pukul 01.23 WIB untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan mencegah kebakaran kembali terjadi," jelas Abdul.

Operasi pemadaman baru dinyatakan selesai pukul 03.57 WIB atau menjelang pagi. Setelah dipastikan aman, seluruh personel dan armada kembali ke pos masing-masing.

Adapun gudang seluas sekitar 700 meter persegi itu diketahui terbakar setelah petugas keamanan melihat kepulan asap tebal dari bangunan yang saat itu dalam kondisi terkunci.

"Tak lama berselang api membesar sehingga kejadian itu dilaporkan kepada kami petugas kebakaran," ujar Abdul.