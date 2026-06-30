Si Jago Merah Mengamuk di Kawasan Pergudangan Cakung, 16 Unit Mobil Pemadam dan 80 Personil Dkerahkan untuk Padamkan Api

Sebanyak 80 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) berupaya memadamkan kebakaran gudang di kawasan Cakung, sejak Senin (29/6) malam hingga Selasa dini hari. (Antara).
JawaPos.com - Kebakaran melanda gudang di kawasan Cakung, sejak Senin (29/6) malam hingga Selasa dini hari. Untuk mengatasi amukan 'Si Jago Merah', sebanyak 80 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) dikerahkan .
"Api berhasil kami padamkan dengan 16 unit pemadam kebakaran dan 80 personel. Kebakaran diinformasikan Senin malam pukul 22.35 WIB. Api berhasil dipadamkan Selasa dini hari pukul 03.57 WIB," kata Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid saat dikonfirmasi di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa (30/6).
Usai menerima laporan kebakaran di gudang PT Sayap Mas Utama III, kata dia, petugas langsung mengerahkan satu unit pemadam sebagai respons awal.
Petugas tiba di lokasi pukul 22.48 WIB dan langsung melakukan pemadaman sekitar pukul 22.49 WIB. Besarnya api membuat proses pemadaman berlangsung selama kurang lebih lima jam.
"Api akhirnya berhasil dilokalisasi pada pukul 00.35 WIB. Selanjutnya petugas melakukan proses pendinginan pukul 01.23 WIB untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan mencegah kebakaran kembali terjadi," jelas Abdul.
Operasi pemadaman baru dinyatakan selesai pukul 03.57 WIB atau menjelang pagi. Setelah dipastikan aman, seluruh personel dan armada kembali ke pos masing-masing.
Adapun gudang seluas sekitar 700 meter persegi itu diketahui terbakar setelah petugas keamanan melihat kepulan asap tebal dari bangunan yang saat itu dalam kondisi terkunci.
"Tak lama berselang api membesar sehingga kejadian itu dilaporkan kepada kami petugas kebakaran," ujar Abdul.
Menurut Abdul, penyebab kebakaran hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Sedangkan nilai kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam proses pendataan.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026