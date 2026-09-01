Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 1 September 2026 Untuk Wilayah Kuningan dan Sekitarnya

JawaPos.com - Memasuki awal September, umat Islam di wilayah Kuningan dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari agar tetap dapat menjalankan kewajiban ibadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada Selasa, 1 September 2026:

Imsak: 04:22 WIB

Subuh: 04:32 WIB

Terbit: 05:40 WIB

Duha: 06:11 WIB

Zuhur: 11:50 WIB

Asar: 15:08 WIB

Magrib: 17:53 WIB