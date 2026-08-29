Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 29 Agustus 2026 Untuk Wilayah Kuningan dan Sekitarnya

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai waktu yang telah ditentukan.

Selain menjadi panduan beribadah, jadwal shalat membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menunaikan kewajiban tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada Sabtu, 29 Agustus 2026:

Imsak: 04:23 WIB

Subuh: 04:33 WIB

Terbit: 05:41 WIB

Duha: 06:13 WIB

Zuhur: 11:51 WIB

Asar: 15:09 WIB