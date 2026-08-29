Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Lania Monica
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13.39 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 29 Agustus 2026 Untuk Wilayah Kuningan dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai waktu yang telah ditentukan.

Selain menjadi panduan beribadah, jadwal shalat membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menunaikan kewajiban tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada Sabtu, 29 Agustus 2026:

Imsak: 04:23 WIB

Subuh: 04:33 WIB

Terbit: 05:41 WIB

Duha: 06:13 WIB

Zuhur: 11:51 WIB

Asar: 15:09 WIB

Magrib: 17:53 WIB

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 28 Agustus 2026 Untuk Wilayah Kuningan dan Sekitarnya - Image
Islami

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 28 Agustus 2026 Untuk Wilayah Kuningan dan Sekitarnya

Jumat, 28 Agustus 2026 | 14.45 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Kuningan Besok Jumat, 28 Agustus 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Kuningan Besok Jumat, 28 Agustus 2026

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.40 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Kuningan Besok Kamis, 27 Agustus 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Kuningan Besok Kamis, 27 Agustus 2026

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore