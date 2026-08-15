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Sabtu, 15 Agustus 2026 | 09.10 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 15 Agustus 2026 Untuk Wilayah Cirebon dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat. (Freepik) - Image

Ilustrasi shalat. (Freepik)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan waktunya.

Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon pada Sabtu, 15 Agustus 2026:

Imsak: 04:28 WIB

Subuh: 04:38 WIB

Terbit: 05:53 WIB

Duha: 06:21 WIB

Zuhur: 11:55 WIB

Asar: 15:16 WIB

Magrib: 17:51 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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