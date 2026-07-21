Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Bandung Barat Besok Rabu, 22 Juli 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat pada Rabu, 22 Juli 2026:

Baca Juga:Wayne Rooney Sebut Argentina Layak Kalah di Final Piala Dunia 2026

Imsak: 04:34 WIB

Subuh: 04:44 WIB

Terbit: 05:56 WIB

Duha: 06:29 WIB

Zuhur: 12:00 WIB

Asar: 15:21 WIB