Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Indramayu Besok Sabtu, 6 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu pada Sabtu, 6 Juni 2026:

Imsak : 04:21 WIB

: 04:21 WIB Subuh : 04:31 WIB

: 04:31 WIB Terbit : 05:49 WIB

: 05:49 WIB Duha : 06:18 WIB

: 06:18 WIB Zuhur : 11:49 WIB

: 11:49 WIB Asar : 15:10 WIB

: 15:10 WIB Magrib : 17:41 WIB

: 17:41 WIB Isya': 18:55 WIB Jadwal tersebut dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan shalat wajib maupun ibadah sunnah sepanjang hari. Selain itu, waktu Duha juga dapat dimanfaatkan untuk menunaikan shalat sunnah Duha dan memperbanyak amalan kebaikan.