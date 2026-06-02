Simak Jadwal Shalat untuk Wilayah Majalengka Hari Ini Selasa, 2 Juni 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian sangat penting bagi umat Muslim agar dapat melaksanakan ibadah tepat waktu.

Dengan berpedoman pada jadwal yang akurat, berbagai aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban shalat lima waktu.

Bagi masyarakat di wilayah Majalengka, jadwal shalat berikut dapat dijadikan acuan dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Data ini dilansir dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam).

Jadwal Shalat Majalengka – Selasa, 2 Juni 2026 Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka pada Selasa, 2 Juni 2026:

Imsak: 04:22 WIB

Subuh: 04:32 WIB

Terbit: 05:49 WIB

Duha: 06:18 WIB

Zuhur: 11:48 WIB