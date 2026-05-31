Simak Jadwal Shalat untuk Wilayah Garut Besok Senin, 1 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi panduan penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat sejak awal hari, aktivitas sehari-hari dapat diatur lebih baik tanpa mengabaikan kewajiban ibadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut pada Senin, 1 Juni 2026:

Imsak: 04:24 WIB

Subuh: 04:34 WIB

Terbit: 05:46 WIB

Duha: 06:20 WIB

Zuhur: 11:49 WIB

Asar: 15:10 WIB