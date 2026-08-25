AS Klaim Suriah Kini Bebas dari Teroris, Sanksi Dicabut dan Jalan Investasi Dibuka

JawaPos.com - Amerika Serikat mencabut status Suriah dari daftar State Sponsors of Terrorism (SST) setelah menilai pemerintahan Presiden Ahmed al-Sharaa mengambil langkah untuk menjauhkan negara itu dari aktivitas terorisme internasional.

Keputusan ini sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pemulihan ekonomi dan investasi Suriah setelah 14 tahun dilanda perang saudara. Pencabutan status tersebut mulai berlaku pada Senin (24/8) setelah melewati masa peninjauan Kongres selama 45 hari.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya secara resmi memberi tahu Kongres pada 8 Juli mengenai rencana menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan keputusan tersebut diambil sebagai bentuk pengakuan terhadap perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintahan al-Sharaa.

“Tindakan ini diambil sebagai pengakuan atas tindakan positif yang telah diambil dan komitmen lebih lanjut dari al-Sharaa untuk sepenuhnya menjauhkan Suriah dari tindakan terorisme internasional,” kata Rubio dalam sebuah pernyataan.

AS menilai Suriah memasuki babak baru

Pencabutan status terorisme ini menjadi perubahan besar dalam hubungan Washington dan Damaskus.

Suriah sendiri sebelumnya berada dalam daftar tersebut sejak 1979, ketika pemerintah AS menuduh pemerintahan Presiden Hafez al-Assad mendukung kelompok-kelompok bersenjata.

Status itu bertahan selama pemerintahan putranya, Bashar al-Assad. Rezim Bashar kemudian digulingkan pada Desember 2024 oleh kelompok pemberontak yang dipimpin al-Sharaa.

Dengan pencabutan tersebut, Washington mengakhiri salah satu bentuk isolasi politik dan ekonomi yang telah membayangi Suriah selama puluhan tahun.