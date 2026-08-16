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Antara
Minggu, 16 Agustus 2026 | 23.25 WIB

Pascagempa Magnitudo 7,4, Presiden Kolombia Minta Trump Tangguhkan Tarif Impor

Gempa magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia dan meruntuhkan sejumlah bangunan (Reuters) - Image

Gempa magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia dan meruntuhkan sejumlah bangunan (Reuters)

JawaPos.com - Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk sementara waktu menangguhkan penerapan tarif tinggi terhadap produk-produk asal Kolombia, dikutip dari ANTARA.

Langkah tersebut diharapkan dapat menopang para pelaku usaha domestik yang terdampak bencana gempa bumi dahsyat di negara Latin tersebut, kata pemerintah setempat.

"Saya meminta beliau (Trump) mempertimbangkan penangguhan sementara tarif tinggi yang memberatkan produk-produk Kolombia, demi meringankan beban para pebisnis kami yang tengah menghadapi situasi sangat sulit akibat dampak gempa," ujar de la Espriella melalui unggahan di platform X, Sabtu (15/8).

Presiden Kolombia tersebut mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan telepon selama sepuluh menit dengan Trump.

Dalam perbincangan itu, ia menyampaikan apresiasi atas bantuan ekonomi serta pengiriman tim penyelamat dari AS pascabencana.

Sebaliknya, Trump menyampaikan duka cita atas korban jiwa yang jatuh serta menyatakan solidaritas bagi keluarga korban di Kolombia.

"Saya sampaikan kepada beliau bahwa kita memiliki tantangan besar di depan mata yakni membangun kembali Kolombia di tengah situasi ekonomi yang sangat sulit dan apokaliptik yang saya warisi," kata pemimpin Kolombia tersebut.

De la Espriella menyebut percakapan tersebut berlangsung "sangat hangat dan bersahabat", seraya menyoroti sikap positif Trump terhadap Kolombia dan rakyatnya.

Jumlah korban tewas pasca gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia telah mencapai 294 orang, sementara 3.935 lainnya mengalami luka-luka, menurut Unit Nasional Manajemen Risiko Bencana (UNGRD) Kolombia, Sabtu.

Editor: Banu Adikara
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