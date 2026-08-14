Pemukim Israel Serbu Al-Aqsa, Dikawal Aparat Keamanan

JawaPos.com - Ratusan pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Kamis (13/8) pagi waktu setempat . Penyerbuan ini mendapat perlindungan dari aparat keamanan Israel.

Aksi tersebut kembali memicu ketegangan di salah satu situs paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina.

Dilansir dari TRT World, sedikitnya 584 pemukim memasuki kompleks melalui Gerbang Maroko, yang berada di sisi barat kawasan Al-Aqsa, menurut pejabat Departemen Wakaf Islam Yerusalem.

Pengawalan aparat keamanan Israel menjadi sorotan karena aksi tersebut berlangsung di tengah kekhawatiran mengenai pelanggaran status quo yang selama ini mengatur aktivitas di kompleks Al-Aqsa.

Mereka datang melalui Gerbang Maroko, salah satu akses menuju kawasan Al-Aqsa. Menurut pejabat Departemen Wakaf Islam Yerusalem, jumlah pemukim yang masuk berpotensi bertambah pada siang hari.

Kehadiran mereka tidak hanya berupa kunjungan biasa. Sejumlah saksi mengatakan beberapa kelompok melakukan ritual keagamaan, berdoa dan menari di dalam kompleks.

Aktivitas tersebut dinilai melanggar status quo yang selama ini menjadi dasar pengaturan aktivitas keagamaan di kawasan tersebut.

Aparat Israel Lindungi Aksi Pemukim

Masuknya ratusan pemukim berlangsung dengan perlindungan aparat keamanan Israel. Situasi ini membuat keberadaan pasukan keamanan menjadi bagian penting dalam aksi tersebut, bukan sekadar pengamanan rutin di sekitar lokasi.