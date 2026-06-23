Iran Terus Kerja Sama dengan IAEA dengan Prinsip yang Sama

PLTN Bushehr, yang merupakan salah satu fasilitas nuklir yang sering disebut-sebut dalam krisis internasional karena program nuklir Iran. (ANTARA/Fatemeh Bahrami/Anadolu/pri)
JawaPos.com - Pemerintah Iran akan terus bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) sesuai dengan prinsip yang sama. Ihwal hal ini dikatakan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada Senin (22/6).
Sebelumnya pada hari yang sama, Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan bahwa inspektur dari IAEA berencana datang ke Iran paling cepat pekan ini.
"Kerja sama dengan IAEA akan berlanjut sesuai dengan kewajiban Iran berdasarkan perjanjian pengamanan dengan IAEA, sesuai dengan prosedur yang ada dan sejalan dengan resolusi Parlemen dan keputusan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran," kata Baghaei kepada kantor berita Iran, IRNA, dikutip dari Antara, Selasa (23/6).
Tidak ada perundingan terkait nuklir dalam pembicaraan antara Iran dan AS yang diadakan di Swiss, lapor IRNA, mengutip sumber yang mengetahui informasi tersebut.
Pada saat yang sama, Baghaei sebelumnya mengatakan bahwa akses IAEA ke fasilitas nuklir Iran yang telah dibom akan bergantung pada hasil pembicaraan dengan AS. IAEA masih memiliki akses ke Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bushehr.
Baca Juga:Sempat Dikabarkan 'Walk Out', Iran Tegaskan Dialog Iran-AS di Swiss Berlanjut meski Diancam Trump
Setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir pada Juni 2025, Iran membatasi kerja sama dengan IAEA dan akses ke fasilitas nuklir, dengan mengatakan bahwa semua keputusan mengenai kerja sama dengan organisasi tersebut dibuat oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!