Trump Yakin AS-Iran Sepakat Pekan Depan

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan, bahwa kesepakatan dengan Iran mungkin akan tercapai pekan depan.

"Saya rasa Anda berbicara soal pekan depan," kata Trump kepada ABC News, saat berbicara tentang prospek tercapainya kesepakatan dengan Teheran tersebut, dilansir dari Antara, Selasa (2/6).

Seperti dilaporkan RIA Novosti dari Washington, Selasa, Trump mengatakan bahwa kesepakatan yang mungkin terjadi itu boleh jadi "bahkan lebih baik daripada sebuah kemenangan militer".

"Ini bukan hal yang mudah... Anda berbicara tentang negara yang sangat besar - mereka - negara yang sangat besar yang membuat kesepakatan. Sungguh, permusuhan yang luar biasa," katanya.

Sebelumnya pada Ahad (31/5), Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran dan AS terus bertukar pesan terkait kemungkinan tercapainya sebuah kesepakatan.

"Pembahasan dan pertukaran pesan masih terus berlangsung. Sampai hasil yang jelas tercapai, tidak mungkin membuat penilaian apa pun. Semua yang sedang dikatakan saat ini hanyalah spekulasi dan tidak seharusnya dianggap serius," ujar Araghchi melalui Telegram.

Pada Jumat pagi di Washington, Presiden Donald Trump menggelar pengarahan intelijen dan menyatakan bahwa ia akan mengambil keputusan final terkait isu Iran. Namun, media-media AS kemudian melaporkan bahwa sebenarnya belum ada kesepakatan akhir yang tercapai.

Sementara itu, The New York Times, Minggu, melaporkan bahwa Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran serta menyampaikan proposal baru kepada Teheran.