Trump Telepon Jenderal Pakistan di Tengah Krisis Hormuz, Upaya Mediasi AS-Iran Menguat di Teheran

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump berbicara dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan Jenderal Asim Munir serta para negosiator Iran pada minggu ini.

Seperti dilansir dari Anadolu, Plpercakapan dengan Munir dan pihak Iran terjadi selama kunjungan tiga hari Kepala Angkatan Darat Pakistan ke Teheran, yang dimulai pada Rabu (15/4) seperti dilansir dari Anadolu menurut laporan Axios berdasar laporan pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.

“Kepala Angkatan Darat Pakistan Asim Munir mengadakan pembicaraan mediasi antara AS dan Iran di Teheran minggu ini, dan pejabat AS mengatakan Trump berbicara melalui telepon setidaknya sekali dengan Munir dan pihak Iran,” menurut laporan tersebut.

Munir bertemu dengan para pemimpin sipil dan militer di Iran, termasuk Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, dan Mayor Jenderal Ali Abdollahi, komandan markas Khatam ul Anbiya.

Laporan tentang panggilan telepon tersebut muncul ketika Trump mengadakan pertemuan di Ruang Situasi Gedung Putih pada Sabtu (18/4) untuk membahas situasi setelah penutupan kembali Selat Hormuz.

Hal ini beriringan dengan gencatan senjata rapuh selama dua minggu yang akan berakhir pada 22 April, dan belum ada tanggal pasti yang ditetapkan untuk pertemuan baru antara negosiator AS dan Iran.

Selama kunjungan Munir ke Teheran, Iran menyatakan jalur air utama tersebut terbuka, tetapi menutupnya kembali setelah Trump mengatakan blokade AS terhadap pelabuhan Iran akan berlanjut.

Sumber-sumber Pakistan, AS, dan Iran percaya bahwa putaran kedua pembicaraan diperkirakan akan berlangsung di Islamabad paling cepat minggu depan.

Meski begitu, tidak ada pengumuman resmi dari pihak mana pun tentang jangka waktu untuk putaran pembicaraan berikutnya.